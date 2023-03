BBB 23: Juliana Alves opina sobre eliminação de Fred Nicácio: ''A gente tem que refletir''

Em participação no 'Encontro', atriz Juliana Alves dá sua opinião sobre a saída de Fred Nicácio do BBB 23 e promove reflexão

A atriz Juliana Alves (40) participou do programa Encontrocom Patrícia Poeta na manhã desta quarta-feira, 01, e deu sua opinião sobre a eliminação de Fred Nicácio (35) do BBB 23.

O médico foi o sétimo brother a deixar a casa do Big Brother Brasil 23 com 62,94% dos votos em paredão contra Cara de Sapato e Cezar Black. Durante a atração da Globo, a artista declarou que ficou decepcionada com a escolha do público.

"Eu estava torcendo pra ele continuar. Admiro ele demais, é um cara gigante e sabe disso. Acho que ele sabe que é ouvido por muitas pessoas, que se inspiram nele", disse ela.

A famosa, que está no elenco da próxima novela das seis, Amor Perfeito, afirmou que o fisioterapeuta cometeu erros, assim como outros confinados. "Ele errou pra caramba, mas um monte de gente errou. Essa eliminação serve pra, a gente não quer falar disso, mas o Brasil obriga a gente a falar. A gente tem que refletir o quanto a gente é mais intolerante com o erro das pessoas pretas. Isso é uma coisa cultural nova e a gente tem que pensar um pouco", desabafou Juliana.

"A gente vê comportamento de mulheres negras... Quando elas se colocam com muita decisão é raivosa, barraqueira, grossa. Quando é uma menina branca, é decidida, de personalidade", disparou a atriz.

Ao finalizar, a artista falou que vai abraçar Fred quando se encontrarem. "O Big Brother perde com a saída de Fred, mas o público escolheu por todo o calor. O que eu acho lindo é que esse saldo vai ser muito positivo pra ele", defendeu Alves, que arrasou no Carnaval de 2023 pela escola de samba do Rio Unidos da Tijuca representando a Orixá Iemanjá na comissão de frente da agremiação.

BBB 23: Fred Nicácio chora ao ver comentários de brothers sobre sua religião

Fred Nicácio participou do Bate-Papo BBB após sua saída da casa do BBB 23 na noite de terça-feira, 28, e finalmente entendeu o recado do apresentador Tadeu Schmidt (48) sobre religião no confinamento.

Vivian Amorim e Patrícia Ramos falaram sobre os momentos do brother que repercutiram dentro do reality e entre o público. O médico ficou abalado após assistir aos vídeos em que Cristian, Gustavo e Key Alves falaram sobre a religião, o Culto Tradicional Yorubá.

O apresentador teve a real dimensão do que aconteceu quando foi exibida a conversa que Cristian teve com os brothers dizendo que o viu parado em frente à cama do casal durante a madrugada. Eles demonstraram medo diante das orações de Fred, visto como intolerância religiosa.

Fora do programa, ele assistiu ao momento e não conseguiu segurar as lágrimas. “Como você vê esse momento, Fred? Tiveram essa interpretação completamente equivocada, completamente preconceituosa…”, começou Vivian Amorim.

"Isso não é interpretação equivocada, é julgamento, intolerância religiosa. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente", disse o eliminado.

