Camarote CARAS volta à Marquês de Sapucaí em grande estilo

Refúgio de celebridades em meio à folia carioca, Camarote CARAS dá início aos festejos de 30 anos da publicação

Enquanto as baterias ditavam o ritmo das escolas na avenida mais famosa do samba, a Marquês de Sapucaí, no Rio, no Camarote CARAS, o vai e vem de personalidades embalou o início das celebrações dos 30 anos da publicação, cuja história, sem dúvida, está diretamente ligada ao carnaval. Com vista privilegiada para os desfiles e ao lado do recuo da bateria, o espaço vip foi refúgio de ilustres foliões como Lucy Alves (36), Leticia Sabatella (51) e Mel Maia (18), que caíram no samba. “Estou muito feliz de estar aqui com vocês! Parabéns pelos 30 anos de história”, exaltou Lucy. “Estar na Sapucaí é estar em um templo sagrado. As escolas representam o que há de melhor de cultura, de consciência cidadã e coletividade. É tão bonito ver um povo que luta tanto para sobreviver ser capaz de algo tão grandioso”, enalteceu Leticia, que se emocionou diante dos desfiles e fez questão de relembrar sua história com a publicação. “A cada experiência que tenho com CARAS, me surpreendo. É sempre um encontro de confraternização”, emendou a atriz. “A gente sente o samba dentro da gente. Não tem como chegar e não chorar”, comentou Mel, que segue a todo vapor com as gravações da trama global das 7, Vai na Fé.

Por falar em trama, parte do elenco da global das 6, Mar do Sertão, tirou folga dos estúdios para curtir a folia, entre eles, José de Abreu (76), Giovana Cordeiro (26), Theresa Fonseca (24), além de Mariana Sena (25). “Eu era Salgueiro, mas depois acabei virando Grande Rio. Tenho o coração nas duas... na verdade, sou paulista, metido a gaúcho, não tenho tanto compromisso”, disse Zé de Abreu, aos risos. “Quando CARAS me chamou, eu vim! Foi a primeira revista que tratava o artista sem fazer fofoca”, completou o ator. “Minha maior lembrança de carnaval foi em 2018, quando vim com as amigas da escola para o Rio. A purpurina demorou duas semanas para sair do rosto!”, relembrou Theresa. “É minha primeira vez na Sapucaí, tanto no camarote quanto no desfile, pela Viradouro. Estou bem ansiosa!”, falou Mariana, que foi desafiada a mostrar seu samba no pé! “Vou de bota e tudo!”, brincou ela.

Na avenida, alegorias, fantasias e, claro, as musas, foram destaque. “A gladiadora sempre pronta para o combate!”, disparou a rainha de bateria da Salgueiro, Viviane Araújo (47). Já a Acadêmicos do Grande Rio, que prestou homenagem a Zeca Pagodinho (64), levou uma legião de beldades para a avenida: Paolla Oliveira (40), Renata Kuerten (34), Monique Alfradique (36) e Yasmin Brunet (34). “Eu realizei um sonho. É minha primeira vez na Sapucaí”, celebrou a filha de Luiza Brunet (60). “Estou pronta, e vocês? Rumo a mais um desfile histórico”, falou Paolla, antes de entrar na avenida. “Foi tudo mágico! E que venha mais uma vitória”, ressaltou Renata.

Comemorando o retorno de CARAS à Sapucaí, o camarote com 500m2 contou com uma experiência imersiva e os convidados puderam revisitar a trajetória de sucesso da marca, enquanto desfrutavam de luxos exclusivos, como open bar e open food, ar condicionado e DJ nos intervalos. Sem falar na identidade visual, com assinatura exclusiva de Hans Donner (74). “Quando fui convidado, eu voltei ao tempo! A sensação de abrir a revista é unica”, descreveu Donner, em conversa com Jorge Fontevecchia, presidente do Grupo Perfil Internacional. Quem também roubou a cena e os holofotes foi Gisele Bündchen (42), que regressou ao carnaval carioca após hiato de 12 anos. Solteira desde o fim do casamento com Tom Brady (45), a gaúcha curtiu a folia, mas contou com um esquadrão de seguranças para se manter longe de jornalistas e fãs. A passagem relâmpago da übermodel pela festa lhe rendeu nada mais, nada menos, do que um cachê de 10 milhões de reais. “Foi especial voltar ao carnaval e prestigiar esta festa tão linda da nossa cultura”, frisou ela, no Camarote N1. Empoderadas, Carla Diaz (32), Juliana Alves (40), Regiane Alves (44) e Gabi Martins (26) também deram rasante no Camarote e não esconderam a alegria de fazer parte das celebrações de 30 anos da publicação. “São 30 anos de CARAS e 30 anos que estou fazendo de carreira. Nós estamos mais do que juntas!”, falou Carla. “No ano passado, fui muito criticada pelo meu samba, mas superei, fiz muitas aulas e, hoje, vou dar meu sangue novamente”, disse Gabi. “Posso dizer que este ano é um dos carnavais mais marcantes da minha vida, por voltar a desfilar pela escola que amo”, frisou Juliana, musa da Unidos da Tijuca. “Para mim, é muito marcante: a gente sonhava um dia estar aqui, fazendo uma matéria... só tenho a agradecer a CARAS, estamos sempre juntos”, afirmou Dudu Nobre (49), que regravou o clássico Explode Coração com a filha Lily Nobre (21) em homenagem ao aniversário da publicação. Habituè dos eventos da revista, o casal Liège Monteiro (57) e Luiz Fernando Coutinho (38) também felicitou CARAS. “Temos excelentes lembranças, da Ilha, dos eventos, do carnaval, faz parte da nossa vida e da vida dos brasileiros! Que venham mais 30!”, festejou o casal.

Confira as fotos dos famosos no Camarote CARAS:

Carla Diaz

Regiane Alves

Leticia Sabatella curte a folia na Sapucaí

Juliana Alves

Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho

Hans Donner

Jorge Fontevecchia e Gabriela Lopes com musas do carnaval

Giovana Cordeiro e o amado

Mariana Sena e Theresa Fonseca

José de Abreu e Carol Junger

Gabi Martins

Dudu Nobre e as filhas

Sob olhar de seu José Luiz Gandini, a diva Leila Schuster cai no samba.

FOTOS: GEORGE MAGARAIA, MARI QUINTÃO E SELMY YASSUDA