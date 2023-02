BBB 23: Inconsolável, Marvvila se desespera e cai no choro após ser castigada: "É muito ruim ser a pior!”

Marvvila se descontrola e cai no choro após ser castigada severamente dentro reality; veja

A sister Marvvila (23) caiu no choro e entrou em desespero na tarde deste sábado, 11, no Big Brother Brasil 23. Isso porque ela ainda não conseguiu superar o título que recebeu de Amanda (31), após a médica e Cara de Sapato (32) conquistarem a vitória na prova do anjo.

Eleita como o monstro da semana ao lado do colega de confinamento Cézar Black (34), a cantora não se conformou e foi aos prantos, enquanto era acalmada por Sarah Aline (25), Gabriel Santana (23) e Fred Nicácio (35), que também não se conformaram com a derrota.

"É o que eu ganho nesse programa. Não sei ganhar prova e ganho o Monstro", se queixou ela deseperadamente.

"Mas, meu amor, todo mundo já ganhou o Monstro aqui. Eu fui o primeiro a ganhar, estreei. Eu ganhei o que aqui? Não ganhei Líder, não ganhei Anjo, nada. Só ganhei Paredão e Monstro. Você não foi", disse o médico. Inconsolável, Marvvila disparou: "É muito ruim ser a pior sempre".

Para amenizar o desespero da colega, Nicácio disse algumas palavras de consolo para a companheira: "Meu amor, você tem outras habilidades, não faz isso com você mesma. Você falaria isso para algum de nós?", questionou?

Boa forma

Que genética! Fora da casa mais vigiada do Brasil, a mãe de Marvvila, Cláudia Bonfim, conquistou os holofotes ao compartilhar cliques exibindo sua boa forma aos 45 anos.

Os fãs do reality se encantaram quando investigaram o Instagram de Cláudia e encontraram seus cliques curtindo uma praia ou uma piscina, enquanto colocava a barriga chapada e as pernas torneadas para jogo.

Segundo informações do Jornal Extra, além da genética que mãe e filha dividem, o corpão é fruto de muito empenho, com treinos intensos na academia e em casa. Cláudia, inclusive, compartilha um pouco de sua rotina de exercícios: “Tá pago”, escreveu em um stories.