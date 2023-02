BBB 23: Gustavo conversa com Bruno após indicá-lo ao Paredão no Big Fone: “É o game”

Após indicar Bruno ao Paredão no segundo Big Fone do BBB 23, Gustavo se justificou para o brother durante conversa na sala

Esta quinta-feira, 9, começou com emoção quando os brothers da casa mais vigiada do Brasil acordaram no susto com o segundo Big Fone do BBB 23.

Quem atendeu foi o participante Gustavo, que já estava na área externa da casa. O brother que teve sua festa do líder nesta última quarta-feira, 8, foi automaticamente para o Paredão e indicou Bruno para ir com ele.

Após o momento de tensão na casa, os brothers conversaram sobre o Big Fone e Gustavo tentou justificar sua escolha.

Bruno estava falando com Key Alves sobre o momento em que o Big Fone tocou, e Gustavo apenas escutava a conversa. “Eu estava deitado, e eu pensei: ‘O Raio-X não teve, tem alguma coisa estranha”, revelou o brother para a jogadora de vôlei, que concordou.

“Eu disse: ‘Guimê, me acorde então’. Quando eu cochilei o negócio toca”, comentou Bruno “Gaga” sobre os momentos que precederam sua indicação ao Paredão.

Pegando na mão de Bruno, Gustavo começou a falar: “Gaga, é o game, tá? Tamo junto”. O brother respondeu: “Tá de boa, é que eu estou tentando assimilar ainda. Você também né? Passa um filme na cabeça”.

“A hora em que eu atendi ali, a primeira coisa: Você está no Paredão. Eu encostei na parede, minha perna deu uma tremida. Aí falou assim: ‘Escolha mais alguém para ir com você’. E eu fiquei assim: ‘Putz, velho’”, comentou Gustavo sobre a ligação que atendeu.

Intimidade!

Ainda nesta quinta-feira, 9, Cristian revelou um pouco de sua intimidade para Bruna Gripho em conversa no Quarto Fundo do Mar.

“Ele tirou a roupa e entrou no banheiro. Eu falei: 'tu vai c*gar?'. E ele: 'vou!'”, revelou Bruna para os outros brothers, relatando o que viu ao ir no banheiro com o brother.