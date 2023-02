BBB 23: Cristian deixa Bruna surpresa com hábito inusitado no banheiro

Cristian demonstra hábito diferente na hora de usar o banheiro e Bruna questiona a atitude do rapaz no BBB 23

Na casa do BBB 23, da Globo, Cristian revelou um hábito inusitado na hora de usar o banheiro. Ele estava no quarto fundo do mar quando foi usar o reservado e tirou a roupa antes de entrar no local. A atriz Bruna Griphao estava no quarto e ficou surpresa com a cena.

Tanto que ela comentou com os colegas sobre o que viu e disse: “Ele tirou a roupa e entrou no banheiro. Eu falei: 'tu vai c*gar?'. E ele: 'vou!'”. Logo depois, Cristian defendeu o seu hábito inusitado. “Óbvio! Você caga de roupa?”. Os outros brothers deram risada da situação.

Bruna Griphao passa lenço com desinfetante no rosto

Na cozinha do BBB 23, os brothers estavam limpando a mesa com um lenço umedecido e Bruna Griphao pegou um deles para passar no rosto. Rapidamente, ela percebeu o erro, já que o lenço era umedecido com desinfetante.

Os participantes do reality show ficaram surpresos com a atitude dela, que passou o lenço com produto de limpeza no rosto. Cara de Sapato correu para ajudar a amiga. "Que isso? Que isso? Isso é desinfetante, Bruna! Molha aqui. Vem molhar o rosto! Você é louca?", disse com indignação. A atriz então explicou a confusão: "Eu achei que fosse lenço umedecido.” e Sapato explicou mais uma vez que era desinfetante.