BBB 23: Fred Nicácio perde o controle e tem crise de choro: ''Pesadelo''

Na Casa do Reencontro, Fred Nicácio perde o controle e se desespera ao conviver novamente com brothers

A volta ao BBB 23 na Casa do Reencontro está sendo traumática para Fred Nicácio. Após fazer alguns desabafos sobre episódios preconceituosos que viveu na casa, na manhã desta quarta-feira, 22, o médico teve uma crise de choro.

Incomodado com a convivência com os brothers que lhe criticaram e o desrespeitaram durante o jogo, o participante não aguentou e acabou derramando lágrimas sofrendo com a situação. Nitidamente chateado, ele chorou e comentou com Paula o que está sentindo ao voltar para o reality na repescagem.

"Parece um pesadelo esse lugar. Eu acordei e não estava acreditando que eu estava aqui dentro com essas pessoas. Essas pessoas fizeram mal pra mim num nível muito grande, elas me machucaram demais", declarou.

A biomédica então tentou consolá-lo. "A Key falou coisas absurdas de mim e do meu corpo. A Larissa, da minha pessoa e da minha personalidade. A Marília, enquanto eu estava aqui dentro, ela estava lá fora, a Marília não me deixou em paz", falou Paula.

"Aproveita pra chorar", acrescentou a sister. Ele refletiu após lavar o rosto: "Tem coisa que passa do jogo, Paula. Tem coisa que não é jogo. As pessoas estão dando risada como se nada tivesse acontecido". Depois, Tina chegou ao banheiro, abraçou o ex-brother, que chorou novamente. "Suas dores são minhas dores", consolou a miss.

Ainda nesta quarta-feira, 22, logo ao acordar, Fred Nicácio já havia chorado enquanto fazia sua oração após ter feito desabafo com sisters.

BBB 23: Confira momentos de Fred na Casa do Reencontro:

“Me sinto ainda em missão. Achei que tinha terminado na primeira vez, na segunda vez e cá estou eu na terceira vez. Se Oxum me trouxe até aqui no curso das águas do seu rio é pq aqui que tenho que estar. Vamos ver aonde a água de Oxum vai desaguar." #VoltaDrFredpic.twitter.com/tAOq2wCjre — Fred Nicácio (@NicacioFred) March 22, 2023

Fred Nicácio: “Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar pra cara desses racistas, ter que ficar aqui.”



FALA MESMO FREDAO #BBB23



pic.twitter.com/jl4b1qck6h — Africanize (@africanize_) March 22, 2023