BBB 23: Fred Nicácio detona comportamento de brother: "Fez a minha caveira"

Em conversar com alguns colegas, Fred Nicácio criticou o comportamento de integrante do Quarto Deserto

Na cozinha do BBB 23, Gustavo conversa com Fred Nicácio e outros brothers sobre sua relação com Cara de Sapato. O líder da semana contou que o lutador não está olhando em sua cara após ter ficado de fora do VIP.

"Fui dar explicação pro cara, velho, nem devia ter feito isso", desabafou o fazendeiro, que conquistou pela segunda vez a liderança do reality. Domitila Barros opinou sobre a situação: "E ontem aqui na cozinha de novo, não foi? Aquele momento foi um momento que achei mais bonitinho, quando você falou: 'Cara, isso aqui não muda nada'", disse ela.

Fred Nicácio, então, aproveitou para criticar o comportamento do brother e afirmou que ele quis fazer a sua caveira para os integrantes do Quarto Fundo do Mar. "Você vê que quando eu falei com você, Gustavo, que ele não quer resolver, ele quer motivo, eu conversei três vezes com ele e ainda assim ele foi lá fazer a minha caveira com vocês. Ele não quer resolver, ele quer o que ele quer e acabou", disparou o médico.

Ao ouvir o colega, Gustavo comentou: "E não sei não se ele não me coloca no Jogo da Discórdia. Se ele me colocar ele vai levar também", garantiu. "Se ele te colocar já é segunda-feira, já formou o Paredão", disse Nicácio.

Gustavo, então, desabafou: "Eu defendo o cara pra todo mundo. Aquela vez vocês queriam votar nele lá no quarto, eu falei: 'Gente eu não voto no Sapato, estou fora'". O médico completo: "Você não quer votar na Amanda por causa dele."

Key e Gustavo acusam brothers de perseguição

O casal formado pela jogadora de vôlei Key Alves e o fazendeiro Gustavo Benedeti estão preocupados com sua permanência dentro do confinamento de Big Brother Brasil 23. Nesta sexta-feira, 10, os pombinhos disseram que acham que a maioria dos brothers estão virando a cara para eles.

Na cozinha do VIP, ele decidiu falar para Domitila Barros: "A galera tá estranha". E a jogadora de vôlei completou: "Virando a cara", revelou. A cantora Aline Wirley, que ouvia a conversa, quis saber de quem eles estavam falando exatamente, e ele revelou que todos estão agindo de forma estranha com o casal de apaixonados.

