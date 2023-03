BBB 23: Fred e Larissa discutem durante festa: ''Se a gente brigar mais uma vez, não vai ficar mais''

Na festa do BBB 23, Fred Desimpedidos e Larissa têm DR após o youtuber dizer que a sister foi 'seca' com ele

Na madrugada deste domingo, 12, durante a festa do BBB 23 que contou com a apresentação de Luísa Sonza (24), Fred Desimpedidos (33) e Larissa (24) tiveram uma DR.

O casal do confinamento discutiram sobre uma situação que aconteceu no começo da noite. O influenciador disse que a sister foi "seca" com ele. “É justamente porque a gente fala de uma maneira irônica, aí fui lá e falei pra você: ‘Quer eu fale o quê?’. Aí te achei grossa. Pode ser uma má interpretação minha? Pode. Mas, ao mesmo tempo, eu te conheço e você também reconhece que é muito transparente. Eu não gosto que fique esse clima. Mesmo assim, eu fui lá e tentei”, falou ele.

“Falei que você estava pistola. [...] Você falou: ‘Não fica perguntando, que já te falei que a próxima vez que a gente brigar, a gente não fica mais’”, disse ainda o brother. “Mas é verdade. Se a gente brigar mais uma vez, não vai ficar mais. Aqui no programa”, declarou a professora de Educação Física.

Em seguida, Fred diz que acredita que não fez nada de errado. “Mas, a partir do momento que, na minha concepção, não fiz nada de errado [...] você fala de novo me soa como ameaça. Eu também tenho meus princípios, valores e autoestima. Eu tô mó de boa, querendo ficar com você”, comentou.

“Chego aqui e tomo umas patadas”, disparou Fred. “Não dei patada em você. Olha o que você está falando”, rebateu a sister.

Ele voltou a falar que Larissa foi muito “seca”. “Eu não quero ter essa conversa aqui”, disse ela. “Já te falei. Se a gente ficar discutindo mais uma vez, não vai dar certo”, falou ainda.

“Não é discutindo. Discutir é diferente de conversar. A gente está conversando. Você não está nem olhando pra mim. Estou te falando a minha percepção”, desabafou Fred. "Então é isso, é só ficar de boa", finalizou o brother.

"Se a gente brigar mais uma vez, não vai ficar mais."

BBB 23: Vencedores da Prova do Anjo, Cezar Black e Larissa decidem quem vão imunizar

A dupla improvável Larissa e Cezar Black (35) foram os vencedores da Prova do Anjo no sábado, 11, na casa do BBB 23, e tiveram que chegar a um consenso sobre quem vão imunizar. Durante o papo, Larissa disse que gostaria de imunizar a amiga Bruna Griphao, enquanto o desejo de Black era salvar Gabriel Santana. Entretanto, para que a decisão fosse justa, eles conseguiram encontrar uma pessoa em comum.

"Eu imunizaria a Amanda tranquilamente”, disse o brother. E a sister acrescentou: “A Amanda é uma prioridade minha”. “A nível de aproximação dos dois é a Amanda”, concordaram.

No Quarto do Líder, em conversa com Guimê e Aline Wirley, Cara de Sapato comentou sobre o consenso da dupla vencedora do Anjo e aposta que Amanda deve ser a escolhida. "Provavelmente a Amandinha. Perfeito, nenhum dos dois quer votar na Amanda. A Amanda é prioridade para a Lari, o Black gosta da Amanda. Pra mim, eu vou estar sorrindo porque a Amandinha é minha prioridade também, felizão. Na moral, tô feliz com isso tudo".

