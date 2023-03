BBB 23: Cezar Black e Larissa decidem quem vão imunizar

Vencedores da Prova do Anjo, Cezar Black e Larissa definem pra quem vão dar imunidade; Cara de Sapato especula sobre decisão da dupla

A dupla improvável Larissa (24) e Cezar Black (35) foram os vencedores da Prova do Anjo neste sábado, 11, na casa do BBB 23, e tiveram que chegar a um consenso sobre quem vão imunizar.

Durante o papo, Larissa disse que gostaria de imunizar a amiga Bruna Griphao, enquanto o desejo de Black era salvar Gabriel Santana. Entretanto, para que a decisão fosse justa, eles conseguiram encontrar uma pessoa em comum.

"Eu imunizaria a Amanda tranquilamente”, disse o brother. E a sister acrescentou: “A Amanda é uma prioridade minha”. “A nível de aproximação dois dois é a Amanda”, concordaram os dois.

Durante papo no Quarto do Líder, MC Guimê, Cara de Sapato e Aline Wirley conversaram sobre o jogo. O lutador de MMA comentou que está ficando cada vez mais chateado com as atitudes de Ricardo, dizendo que o brother é grosso às vezes.

Ele ainda reclamou da atitude de Alface em relação a Amanda, que ele considerou machista. O atleta também comentou sobre o consenso da dupla vencedora do Anjo e aposta que Amanda deve ser a escolhida. "Provavelmente a Amandinha. Perfeito, nenhum dos dois quer votar na Amanda. A Amanda é prioridade para a Lari, o Black gosta da Amanda. Pra mim, eu vou estar sorrindo porque a Amandinha é minha prioridade também, felizão. Na moral, tô feliz com isso tudo".

Confira:

“Meu irmão é sapato e Amanda são duas pessoas diferente a amandinha tem personalidade forte pra caramba”…. E para o guime e Aline sobrou escutar a sustentação oral do jurídico da Dra Amanda Meirelles pic.twitter.com/H7fbGDykfH — jess juridico docshoe (@princenyaz) March 11, 2023

BBB 23: MC Guimê define quem vai indicar ao paredão

Líder da semana após vencer prova ao lado de Ricardo Alface, MC Guimê já definiu quem vai indicar na formação do paredão no domingo, 12, no BBB 23. Em conversa com o aliado no jogo, o funkeiro revelou que mandará Cezar Black para mais uma berlinda e explicou o motivo.

"O game tá aí. Não tem pra onde correr. A gente viu ele chorando hoje, o Black", comentou Ricardo. "É isso, não tem pra onde correr. Vou falar um bagulho entre eu e você. Estou decidido que vou votar nele. Qualquer fita, a gente meio que vai tendo uma troca superficial, não precisa ser algo pá. Até pra você respeitar o meu e eu respeitar o seu. Quando tiver esse voto nele, você vai ver o que vou fazer", afirmou o marido de Lexa.

