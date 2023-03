BBB 23: Líder da semana, MC Guimê define indicação ao paredão: ''Fez piadinha''

Em conversa com Ricardo Alface, líder MC Guimê revela quem vai indicar para a berlinda no BBB 23 e explica o motivo

Líder da semana após vencer prova ao lado de Ricardo Alface (30), MC Guimê (30) já definiu quem vai indicar na formação do paredão no domingo, 12, no BBB 23.

Em conversa com o aliado no jogo, o funkeiro revelou que mandará Cezar Black (35) para mais uma berlinda no reality show e explicou o motivo.

"O game tá aí. Não tem pra onde correr. A gente viu ele chorando hoje, o Black", comentou Ricardo. "É isso, não tem pra onde correr. Vou falar um bagulho entre eu e você. Estou decidido que vou votar nele. Qualquer fita, a gente meio que vai tendo uma troca superficial, não precisa ser algo pá. Até pra você respeitar o meu e eu respeitar o seu. Quando tiver esse voto nele, você vai ver o que vou fazer", afirmou o marido de Lexa.

MC Guimê acrescentou: "Umas 2, 3 horinhas depois eu vou chamar ele pra trocar uma ideia e vou falar: 'Fiquei, sim, com raiva dos bagulhos, fiquei, sim, com as paradas, mas isso aqui é jogo. Não quero guardar isso pra mim e está tudo certo. Não gosto de ver uma pessoa daquele jeito".

"O cara me botou no Paredão, fez piadinha. Estou bravo com as atitudes dele desde quando ele ficou metendo o louco com você e Bruna", finalizou ele.

Durante papo, Ricardo revelou seus reais motivos para deixar a liderança de lado. "Mano, eu vou te falar a real mesmo, sinceridade. Acho que essa Festa do Líder pra você muda mais sua vida lá fora, de coração. Porque eu já não via seu nome na mídia há muito tempo, irmão. Eu tô ligado que você tá ligado que era isso", Ricardo confessou.

Confira:

BBB 23: Prova do Anjo é feita em dupla! Veja quem ganhou:

Larissa e Cezar Black venceram a disputa da Prova do Anjo na tarde deste sábado, 11. A dupla inusitada fez o melhor tempo na dinâmica e ao contrário do que aconteceu na Prova do Líder nesta semana, em que Ricardo e Guimê precisaram disputar a liderança, os dois terão acesso aos poderes do anjo do BBB 23.

Mesmo sendo de grupos rivais, eles comemoram após o final da disputa aos berros e se abraçaram. Depois da celebração, a dupla partiu para a ação e já definiu quem serão os novos Monstros: Marvvila e Ricardo. Os castigados terão que carregar um saco e levá-lo à área reservada do Jardim toda vez que houver um sinal para puxá-lo.

