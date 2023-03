BBB 23: Fred Desimpedidos tem crise de choro após resultado do Paredão

O influenciador e líder da semana Fred Desimpedidos teve uma crise de choro após a oitava eliminação no BBB 23

Nesta última terça-feira, 7, a oitava eliminação do BBB 23 foi revelada.Key Alves (23) foi a escolhida para deixar o reality esta semana.

Líder da semana, Fred Desimpedidos (33) não conteve a emoção após a saída da jogadora de vôlei da casa.

No Quarto do Líder, o pai de Cris (1) olhava para uma foto de sua família quando caiu no choro na casa mais vigiada do Brasil.

O influenciador se envolveu em uma série de conflitos com Ricardo (30) e com outros brothers ao indicar a psicóloga Sarah Aline (25) para o Paredão.

Alvo!

Ainda após a eliminação de Key, Fred já voltou a falar sobre jogo com seus aliados na casa e revelou um novo alvo.

Em conversa com MC Guimê (30), o jornalista citou Cezar Black (34) como um possível alvo além de Ricardo e Domitila Barros (38).