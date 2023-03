BBB 23: Eliminado, Fred comenta sobre desavença com Ricardo: ''Relação de amor e ódio''

Após desistir de repescagem no BBB 23, influencer Fred comenta sobre rivalidade com Ricardo Alface e se surpreende com informação sobre o brother

Após desistir de repescagem no BBB 23, o influenciador Fred (33) comentou sobre o embate com Ricardo Alface (30) durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

Após ser eliminado no décimo paredão do reality show contra Domitila Barros e Gabriel Santana, o youtuber do canal Desimpedidos falou dos desentendimentos e a relação com Ricardo.

"Foi intenso da parte boa e intenso da parte ruim também. Como eu falei várias vezes, o Alface extraiu o pior das pessoas porque ele era muito explosivo. Mas até dentro do Quarto Branco com a Domitila eu tive um momento de reflexão e acho que ele é muito explosivo por conta das cicatrizes que ele carrega da vida, muito por conta da trajetória dele. Então, não carrego nenhuma mágoa", disse Fred.

O ex-brother ainda falou do lado positiva da relação conturbada com Alface e destacou a situação fez com que ele se conhecesse melhor: "Ele até ajudou a fazer com que eu me conheça mais. Esse lado que eu nem conhecia."

"Foi essa relação de amor e ódio que eu nunca vou esquecer do que a gente viveu ali. Era um sonho ganhar uma prova de resistência no BBB e ele foi extremamente importante. A gente dividiu muito bem aquela prova. Se não tivesse ele, não teria vencido e vice-versa. Mas entre esse ódio e amor, sem dúvida fico com amor", relembrou o jornalista.

Fred não escondeu a surpresa com a informação de que Ricardo seria um dos favoritos do BBB 23. "Confesso que fiquei surpreso quando me falaram que ele é uma das pessoas favoritas lá, porque ele é muito descontrolado, muito explosivo. Mas, se o Brasil gosta, quem sou eu para novamente ser presunçoso e botar meu pitaco na opinião do Brasil. Torço, sim, mas obviamente torço mais pra Larissa. Mas, caso ele ganhe, o prêmio está em ótimas mãos, porque é uma pessoa muito inteligente", concluiu o influenciador.

BBB 23: Fred desiste da repescagem

O influenciador Fred não quis participar da dinâmica da repescagem do BBB 23, da Globo. Logo após ser eliminado do reality show, ele foi levado direto para a Casa do Reencontro e se deparou com os ex-participantes reunidos. Porém, ele não quis permanecer na competição para voltar para o programa.

Assim que Tadeu Schmidt entrou na Casa do Reencontro para falar com os ex-BBBs, ele deu a opção para alguém desistir caso não quisesse continuar, já que ali não tinha o botão da desistência. Então, Fred rapidamente se pronunciou e disse que não quer jogar com a repescagem.

“Eu quero desistir. Para mim não dá. Eu prefiro sair com a lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite. Recentemente, eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar a dinâmica, mas da minha casa, com a minha família", disse.

