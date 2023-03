BBB 23: Depois de ‘sabotar’ Ricardo, Sarah Aline arremata Poder Curinga

Com o Poder Curinga, Sarah Aline ganha vantagem na formação do paredão no BBB 23

Sarah Aline (25) conquistou um de seus objetivos desta semana no BBB 23. Durante a manhã de sexta-feira, 03, a psicóloga participou do leilão e conseguiu arrematar o Poder Curinga, depois de ter escondido o celular durante a festa do líder para evitar que Ricardo (30) ganhasse estalecas e garantisse a vantagem também.

Com o card especial, Sarah Aline terá um benefício exclusivo no paredão desta semana: no domingo, 05, a votação será feita em grupos, que serão divididos por um sorteio e a psicóloga poderá driblar a aleatoriedade e escolher com quem vai votar. Além disso, a sister também terá uma vantagem extra e abrirá a votação.

Toda sexta-feira, os brothers participam de um leilão para definir quem será o poderoso da semana. O confinado que oferecer mais estalecas leva o benefício, que geralmente, proporciona algo relacionado ao paredão. Mas durante o anúncio, Sarah não pareceu muito animada com o novo poder. O biomédico também ficou frustrado com o resultado:

Sarah Aline sabotou Ricardo? Entenda!

Durante a última festa do líder, que rolou na quarta-feira, 01, Sarah Aline traçou uma estratégia para evitar que Ricardo ganhasse mais estalecas. A psicóloga escondeu o celular da casa para que o brother não pudesse participar de algumas dinâmicas e ganhasse mais pontos que ela.

Na festa, os brothers fazem fotos e stories e ganham algumas estalecas, mas Sarah se precaveu ao notar que Ricardo estava quase alcançando sua pontuação: "O Alface tem 740. Aí eu deixei o celular escondido até agora lá na festa, porque liberaram mais dois créditos… Se esse trancar, ele não vai ter feito”, contou.

“Eu vou ter ganhado mais 20 e ele não, porque não fez esse próximo... se ele não pegar o celular”, a psicóloga explicou sua tática em conversa com suas aliadas Marvvila (23) e Key Alves (23), que elogiaram a decisão da sister.