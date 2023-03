BBB 23: Sarah Aline esconde celular para prejudicar rival em festa

Durante festa do BBB 23, Sarah Aline sumiu com o celular para evitar que Ricardo ganhasse mais estalecas

Sarah Aline (25) provou que tem uma estratégia de jogo bem definida durante a festa da líder Bruna Griphao (23), na última quarta-feira, 01, no BBB 23. Com medo de um de seus adversários, Ricardo (30), ganhar mais estalecas para arrematar o Poder Curinga da semana, a psicóloga escondeu o celular para evitar que ele aumentasse sua pontuação.

Durante a festa, os confinados podem fazer stories e ganhar estalecas por isso. Foi então que Sarah decidiu sabotar o rival do Quarto Deserto: "O Alface tem 740... Aí eu deixei o celular escondido até agora lá na festa, porque liberaram mais dois créditos”, a psicóloga contou em conversa com suas aliadas Marvvila (23) e Key Alves (23).

Sarah ainda revelou o medo de se prejudicar pela atitude, por isso foi cuidadosa para não tomar uma estalecada: “Agora, eu estava indo dormir, tirei e joguei embaixo do guardanapo. Eu só tirei porque, quando acaba a festa, tem que levar o celular para dentro. Fiquei com medo de deixar lá escondido e eu perder estalecas", disse para as amigas.

Marvvila elogiou a atitude: “A senhora é babadeira". Key Alves também quis saber a pontuação da colega, que ajuda a arrematar o poder durante o leilão que acontece toda sexta-feira. Sarah explicou: “Se esse trancar, ele não vai ter feito. Eu vou ter ganhado mais 20 e ele não, porque não fez esse próximo... se ele não pegar o celular".

Sarah Aline falando que escondeu o celular para o pessoal não conseguir fazer stories e foto e ganhar estalecas, para ela ter mais. Muito absurdo. pic.twitter.com/vsnWmGAVML — lari (@larimenezesb) March 2, 2023

Em conversa com Sarah Aline, Ricardo faz desabafo:

Na madrugada da última quarta-feira, 1, após a eliminação de Fred Nicácio (35) no BBB 23, Ricardo desabafou com Sarah Aline sobre a briga intensa que teve com Bruna Griphao, na segunda-feira, 27.

O brother abriu o coração com a sister, sem saber que seria sabotado por ela durante a próxima festa do líder: “Machuca, muito. E eu fico quieto. Mas está tudo guardadinho, tudo guardado”, ele abriu o coração com a psicóloga sobre as recentes desavenças com a atriz e com Cara de Sapato (32).