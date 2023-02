BBB 23: Cristian quer ficar com Paula para obter informações do outro grupo

Em conversa no quarto do líder do BBB 23, Cristian cogitou nova estratégia usando Paula

Na madrugada de sexta-feira, 03, Cristian (32) conversava com os brothers sobre novas estratégias de jogo no quarto do líder. Foi então que o gaúcho sugeriu que poderia ficar com Paula (28) para conseguir mais informações sobre o grupo inimigo, o Quarto Deserto, mas a ideia não pegou bem fora do BBB 23.

Na conversa, Cristian pediu a opinião dos outros confinados: "Deixa eu falar, tô nessa 'lenga-lenga' com ela. O que vocês acham de eu articular para tentar buscar alguma coisa dela?", revelou o plano. Embora KeyAlves (23) tenha curtido a ideia, Cezar Black (34) pediu para o amigo articular melhor: “Como assim? Você pega ela para tentar…?”, perguntou o enfermeiro. Cristian explicou: “Não sei, mano. Tentar pensar em alguma coisa para articular isso aí, entendeu? Ver se ela solta alguma coisa.”, disse.

Fora da casa mais vigiada do Brasil, a equipe de assessoria de Paula se pronunciou com uma campanha pedindo mais respeito pela sister: “Vemos Paula e outras mulheres serem alvos de manipulação covarde, escancarando uma atitude machista extremamente problemática”, disseram no comunicado emitido contra o plano de Cristian e os demais integrantes do Quarto Fundo do Mar.

Na internet, os fãs do reality se manifestaram, em sua maioria, contra a atitude de Cristian e relembraram um caso semelhante que aconteceu no BBB 20, quando o brother Petrix (30) tentou seduzir as sisters comprometidas para que elas se queimassem fora da casa: “Mesma energia do petrix e o final foi ele saindo rejeitado”, disse uma fã no Twitter. “Petrix e o Lucas fazendo história”, pontuou outra.

cristian combinando de ficar/usar a paula só pra pegar informações do quarto deserto.. key, cowboy e césar concordando.



não gosto da paula, mas isso eh um jogo podre quanto o petrix e o lucas combinando de usar a mari no bbb20 nojo

Gustavo ‘Cowboy’ e Cristian têm alvo definido para próximo paredão

Na noite de quinta-feira, 2, em conversa com o líder da semana, Gustavo e Cristian definiram quem é a prioridade para ir ao paredão: “O Alface cai facinho. Acho que a galera vai colocar ele no Paredão”, disse o fazendeiro. “Vai, certeza”, concordou o gaúcho, combinando de votar em Ricardo (30).