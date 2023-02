BBB23: Gustavo ‘Cowboy’ e Cristian têm alvo definido para próximo paredão

Brothers Gustavo e Cristian conversam sobre jogo e combinam de votar igual no paredão do BBB23

Nesta quarta-feira, 2, os brothers Gustavo ‘Cowboy’ e Cristian estavam conversando sobre as possíveis indicações ao terceiro paredão do Big Brother Brasil 23. Aliados dentro da casa, eles condenaram as atitudes de Ricardo dentro do confinamento, e o colocam como uma possibilidade para a votação no próximo domingo, 5.

“O Alface cai facinho. Acho que a galera vai colocar ele no Paredão”, disse o fazendeiro. “Vai, certeza”, concordou o colega. O romance de Key alves acrescentou que não pensaria duas vezes se precisasse votar no brother, recebendo o aval do seu amigo.

“Ele fica muito de leva e traz das paradas pra dizer que ele é um bom jogador”, detonou Cristian. “Não é que ele é um bom jogador, é que ele quer ficar de bem com todo mundo pra galera não meter ele no Paredão”, completou Gustavo.

O gaúcho ainda lembrou de um conselho que Aline Wirley deu para Ricardo durante o último Jogo da Discórdia. “Ele que fala que é um bom jogador. Cada um tem um estilo. A própria Aline fala: 'Cara você fala demais'. E peixe morre pela boca”, relembrou.

Marvvila desabafa sobre a discussão com Ricardo no BBB 23

Enquanto estava no quarto, Marvvila falou sobre a discussão com Ricardo. "Cheguei presa em uma pessoa que era totalmente diferente de mim, que me desestabilizou, que não foi bom nem pra mim e nem pra outra pessoa, foi muito difícil, eu demorei pra me acostumar, foi realmente muito complicado pra mim. Mas não pense que eu não falo de jogo, que eu não tenho as minhas ideias não, não falo isso com você, eu tenho as pessoas que eu confio e que eu falo, é um direito seu achar sim que eu sou planta, que eu não jogo, isso e aquilo e é um direito meu também achar que você é totalmente desproporcional, que você pega uma situação assim e faz virar uma bola de neve", disse ela.

E completou: "Se isso pra você é jogar, parabéns pra você, mas eu não acho, então vamos continuar assim, você me acha planta, pode continuar achando e eu vou continuar achando que você não sabe nunca usar uma situação, se isso pra você é ser um grande jogador, pegar situações toscas e virar uma situação ridícula, grande, parabéns, continue achando que você é esse jogador".

