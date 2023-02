BBB 23: Cristian critica atitudes de Fred Nicácio: "Quer estar na razão"

Em conversa com Amanda, Cristian avaliou o jogo e criticou a postura de Fred Nicácio

Na sala do BBB 23, Cristian e Amanda começaram a conversar sobre o clima do Quarto fundo do Mar. O empresário recordou uma situação que aconteceu durante o Jogo da Discórdia desta última segunda-feira, 6, e avaliou a sequência da competição.

"A Sarah votou e daí depois, ah, acho que me arrependi", disse ele. A sister tentou entender a situação envolvendo a psicóloga e o brother explica: "De ter me colocado a plaquinha lá, sabe? Ela nem soube explicar, tanto que o Tadeu [Schmidt] falou: 'Tem certeza? Tu acabou de falar que ele não é fraco e colocou que é fraco', não faz sentido", acrescentou.

A médica então opinou sobre a última dinâmica. "O Jogo da Discórdia foi um jogo pra justamente ver que nenhum grupo está cem por cento unido", disse ela. "Eu ainda creio que há de existir um terceiro grupo. E pode existir, entendeu? Certeza", afirmou o empresário.

Depois, Amanda ainda comentou sobre suas opções de voto. "Fred e Domitila são duas pessoas que, assim, posso estar muito errada, mas até se eu tivesse lá fora, são duas pessoas que tipo... você entende?."

Cristian concordou e criticou Nicácio, relembrando uma situação chata que passou com o médico. "Fredão é meio escroto às vezes. Que nem hoje, me tratou mal pra ca*****, se incomodou porque sentei do lado dele na mesa pra comer. Eu senti o incomodo, entendeu? E falei: 'Vou ficar aqui'. Não sou de abaixar a cabeça, entendeu? E não estou errado, porque é uma coisa que eu já resolvi, só que ele quer estar na razão da parada, entendeu?", completou.

Vale lembrar que mais cedo, Fred Nicácio também criticou Cristian durante uma conversa com Marvvila. Enquanto aguardavam na sala para fazer o raio-x, os dois analisaram a postura do empresário, acusado de ficar de leva e traz entre os grupos do reality durante o Jogo da Discórdia.

"Uma vez que ele expõe alguma coisa do grupo com o pessoal do outro grupo, ele já expôs isso. Então, se a pessoa envolvida falar no Jogo da Discórdia, ele tem que segurar o rojão. Agora vai ficar dando fofoquinha pra lá pra poder fazer média no outro grupo", desabafou o médico.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!