BBB 23: Fred Nicácio e Marvvila criticam brother: "Está se achando o jogador"

Fred Nicácio e Marvvila falaram sobre o Jogo da Discórdia e analisaram a atitude de um brother

Enquanto aguardavam na sala para fazer o raio-x do BBB 23, Fred Nicácio e Marvvila aproveitaram para conversar sobre o Jogo da Discórdia, que aconteceu na noite desta última segunda-feira, 6.

Os dois analisaram a postura de Cristian e criticaram o brother, principalmente pelo fato dele não ter gostado de ouvir que está de leva e traz entre os grupos.

"Uma vez que ele expõe alguma coisa do grupo com o pessoal do outro grupo, ele já expôs isso. Então, se a pessoa envolvida falar no Jogo da Discórdia, ele tem que segurar o rojão", comentou o médico.

Eles seguiram falando sobre as atitudes de Cristian. "Agora vai ficar dando fofoquinha pra lá pra poder fazer média no outro grupo", desabafou Nicácio. "Tem que ter um limite, não pode passar da sua coerência", acrescentou a cantora.

Por fim, Fred ainda relembrou um comentário feito por Larissa durante a dinâmica, afirmando que o empresário está achando que é um grande jogador. "Ele está se achando o articulador, o jogador, o bã bã bã", completou.

Cristian chora e pede para ficar sozinho

Nesta terça-feira, 7, Cristian foi visto chorando no Quarto Fundo do Mar. O brother ficou bastante mexido com tudo o que aconteceu no Jogo da Discórdia e caiu no choro ao relembrar dos atritos durante a dinâmica.

Enquanto chorava, Paula entrou no quarto e viu o rapaz triste. Ela se aproximou e segurou a mão dele, que desabafou: "Cara, não consigo ser falso, não consigo", lamentou ele, que na sequência, ele pediu para ficar sozinho por um momento.

