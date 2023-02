BBB 23: Cristian cai no choro e pede para ficar sozinho

Cristian aparece chorando no Quarto Fundo do Mar ao refletir sobre o Jogo da Discórdia do BBB 23

O brother Cristian ficou mexido com tudo o que aconteceu no Jogo da Discórdia do BBB 23, da Globo. Tanto que ele caiu no choro ao relembrar dos atritos durante a dinâmica. Nesta terça-feira, 7, o rapaz foi visto chorando no Quarto Fundo do Mar.

Cristian estava chorando no quarto quando Paula entrou no local e viu o rapaz triste. Ela se aproximou e segurou a mão dele. Então, ele desabafou: “Cara, não consigo ser falso, não consigo”.

Na sequência, ele pediu para ficar sozinho por um momento.

Larissa alfineta Cristian no Jogo da Discórdia

Durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 6, Cristian recebeu uma placa com um adjetivo negativo quando foi a vez de Larissa falar sobre um brother. Larissa colocou a placa de "Venenoso" em Cristian e de "Sonsa" em Paula. Ela reclamou de ter recebido cobra no Queridômetro do brother.

"Venenoso e falso é ele. Várias situações que já vi ele falando do mal grupo dele para o nosso grupo. Ninguém me contou, eu vi. Vi ele revirando o olho e falando mal da Domitila. Hoje, ele estava falando que tinha que rever o VIP. Você fala mal do seu grupo o tempo inteiro", argumentou Larissa.