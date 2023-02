BBB 23: Fred chama Cristian de traíra: "No jogo ou na vida"

Fred também questionou o jogo de Cristian com Bruna, Paula e Gustavo no BBB 23

No último Jogo da Discórdia, cada participante deveria escolher dois participantes e colocar em cada um deles uma placa com um adjetivo negativo.

Fred colocou a placa de "Traíra" na testa de Cristian. Na justificativa, o influenciador digital questionou a atitude do empresário como Anjo.

"Ele colocou o (Cezar) Black como prioridade. Ontem ele tinha o Anjo, era evidente que o Black era alvo do outro lado da casa, ele foi lá e imunizou a Key. Então é um negócio que para mim é extremamente traíra, seja aqui no jogo ou seja na vida", diz.

O influenciador continua, dessa vez discordando do fato de Cristian não ter chamado Domitila para o Almoço do Anjo.

"Ela teve uma semana muito difícil, ela veio de Paredão, ela veio de Monstro. Ela foi a única pessoa que não participou de nenhuma ativação, está na Xepa há três semanas e você não levou".

Na sequência, Fred ainda duvida do jogo de Cristian, dizendo que o empresário estaria traindo alguém no jogo: ou Bruna e Paula ou Gustavo Cowboy.

"Você se aproximou da Bruna e da Paula, e você chegou falando para elas quais eram as opções do seu irmaozão Cowboy, você pegou e falou que eram quatro opções que ele tinha, você acabou expondo isso para outro grupo".

Ele continua: "E as opções que você deu para ela não foi a que ele indicou, ou você está sendo traíra com o Cowboy dando as opções que ele provavelmente colocaria no Paredão ou você está sendo traíra com elas duas, mentindo, dando uma informação falsa", finaliza Fred.

BBB 23: ânimos aflorados! Fred se desentende com Cara de Sapato

O clima da cozinha pegou fogo nesta segunda-feira, 06. Isso porque Cara de Sapato deu bronca em Fred, o culpando pela louça suja, e ele não gostou muito.

"Você deixou a frigideira suja", afirmou Antonio. Fred respondeu que já tinha dito que iria lavar. O lutador percebeu a raiva de Fred e afirmou: "Falei brincando, mas falei sério".

O jornalista, então, começou a separar a louça que tinha usado das outras e todos riram dele. Sapato, então, se incomodou. "Não, velho! Não faz isso, tá colocando em cima da parada!", disse o lutador.