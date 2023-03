BBB 23: Cezar Black diz que Fred 'vai descer do salto' e revela opção de voto: ''Sai de primeira''

Após eliminação de Larissa, Cezar Black comenta sobre Fred no jogo e aponta quem será seu alvo para o próximo paredão no BBB 23

Após a eliminação de Larissa (24) na noite de terça-feira, 14, do BBB 23, Cezar Black (35) e Gabriel Santana (23) conversaram sobre as movimentações no jogo.

Durante papo na madrugada, na academia, Black não escondeu a vontade de disputar a próxima liderança, já que foi vetado das últimas provas, e revelou em quem pretende votar no próximo paredão do reality show: Bruna Griphao (23) ou Fred Desimpedidos (33).

"Eu colocaria a Aline, porque eu sei que o Fredinho é um voto em comum do quarto. É um lugar onde eu acho que todo mundo consegue votar nele. A Aline eu sei que não é", discordou Gabriel do brother.

O enfermeiro questionou se Marvvila votaria em Fred por agora, mas o ator diz que não sabe. Na sequência, Cezar concordou que Aline Wirley também é uma boa opção de voto, mas afirmou que Bruna tem que disputar uma berlinda primeiro. "A Bruna tem um gênio, um temperamento mais difícil, mais explosivo. Então eu acho que ela pode ser uma pessoa que saia se for de primeira", opinou o baiano.

Na conversa, os brothers ainda avaliaram o comportamento de Fred Desimpedidos com a saída de seu affair da casa. "Como são as coisas, né? Agora o Fred vai descer do salto", disparou o enfermeiro, que ainda falou que o jornalista mudou de atitude ao vencer a liderança.

"Acho engraçado como a liderança, pra algumas pessoas, mexe muito com esse ego. O Fred depois que virou Líder, meu irmão, ele se transformou em outra pessoa", disse ele.

Gabriel Santana apontou que essa mudança pode ter acontecido após o brother ser mais citado nos Jogos da Discórdia: "De fato, as duas vezes que eu vi ele muito arrogante, foi nos dois Jogos da Discórdia".

Gabriel ressalta que Fred e Ricardo Alface (30) têm atitudes parecidas quando são confrontados. "No final das contas, ele tem o mesmo lugar do Facinho. Quando ele é colocado contra a parede, a reação natural de defesa dele é gritar", destacou o ator.

"Acho que todo mundo tem isso, mas era um lado do Fredinho que eu não conseguia ver até ele ser colocado no Jogo da Discórdia", acrescentou o brother. "Surpreendeu todo mundo, não imaginava esse cara com esse lado sombrio", falou Black.

BBB 23: Larissa fala da eliminação e admite influência de Fred em seu jogo

Larissa comentou sobre sua eliminação e reconheceu que Fred Desimpedidos teve influência em seu jogo. Ela explicou que a convivência pode influenciar as decisões dos confinados no programa.

"Eu acho que eu saí no momento que eu estava mais tranquila. Eu estava com muito medo de ir para o paredão, mas, dessa vez, eu falei que não precisavam combinar voto [para me salvar]. Eu me joguei nas festas, fui líder, fui anjo. Eu estou muito orgulhosa. Eu fico me perguntando o que aconteceu, mas, no geral, estou muito orgulhosa", avaliou a ex-sister.

"Eu estava sentindo que ia sair, eu acordei e fui para o pátio, chorei. Eu já imaginei que eu ia sair. As pessoas que estavam no paredão erraram, mas eu também errei. Eu não tinha tanto essa confiança [de que ia ficar]", falou ainda.

