BBB 23: Bruna Griphao e Ricardo discutem por causa de Marvvila

Bruna Griphao e Ricardo se estranham após ela falar sobre situação dele com Marvvila no BBB 23

Na tarde desta quinta-feira, 2, Bruna Griphao e Ricardo discutiram na casa do BBB 23, da Globo. Ela foi falar sobre ele sobre a situação dele com Marvvila, já que os dois discutiram durante a festa da madrugada. Porém, o rapaz não quis saber de explicações.

“Olha, deixa eu te falar uma coisa, Bruna. Eu não tinha que chegar lá para lamber ela, pra nada, só pelos meus argumentos”, disse ele. Então, a atriz rebateu: “Você não entende as coisas que a gente fala, ninguém tá querendo que você lambaela...”.

Por sua vez, ele disse: “Eu entendi, você disse que eu não chamei ela para conversar!”. E ela afirmou: “Você não deu o poder dela de conversar com você e falar 'olha, eu entendi, não sei o que...'. Velho, a garota ficou mal, mal!”.

Ele rebateu: “Ela disse: 'depois eu falo'. Eu tô nem aí se ela ficou mal, eu também estou mal, velho! Eu também estou mal!”. Por fim, Bruna decidiu se afastar e levantou. “Então é isso, fica aí gritando sozinho. É que eu estou falando porque eu sou sua amiga, se fosse outra gente, eu te mandava tomar no c* e virava alvo”, afirmou.

Marvvila desabafa sobre a discussão com Ricardo no BBB 23

Enquanto estava no quarto, Marvvila falou sobre a discussão com Ricardo. "Cheguei presa em uma pessoa que era totalmente diferente de mim, que me desestabilizou, que não foi bom nem pra mim e nem pra outra pessoa, foi muito difícil, eu demorei pra me acostumar, foi realmente muito complicado pra mim. Mas não pense que eu não falo de jogo, que eu não tenho as minhas ideias não, não falo isso com você, eu tenho as pessoas que eu confio e que eu falo, é um direito seu achar sim que eu sou planta, que eu não jogo, isso e aquilo e é um direito meu também achar que você é totalmente desproporcional, que você pega uma situação assim e faz virar uma bola de neve", disse ela.

E completou: "Se isso pra você é jogar, parabéns pra você, mas eu não acho, então vamos continuar assim, você me acha planta, pode continuar achando e eu vou continuar achando que você não sabe nunca usar uma situação, se isso pra você é ser um grande jogador, pegar situações toscas e virar uma situação ridícula, grande, parabéns, continue achando que você é esse jogador".