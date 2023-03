BBB 23: Bruna Griphao abre o jogo sobre Dania Mendez: “Tá fazendo cena”

Bruna Griphao revela tudo o que pensa sobre Dania Mendez, recém-chegada no BBB 23

Bruna Griphao (23) usou o seu Raio-X da manhã desta quinta-feira, 16, para opinar sobre entrada de Dania Mendez no BBB 23. A atriz revelou que assim que a mexicana chegou na casa mais vigiada do Brasil, acreditou que fosse alguma dinâmica do reality, mas que logo caiu nos encantos da morena.

No vídeo diário, Bruna também relembrou a saída de sua amiga, Larissa (23), mas disse que estava em paz, pois sentia que a educadora física estava bem. Logo em seguida, ela abriu o coração sobre Dania: “É uma loucura, adorei a Dania, de paixão, achei muito maneira. No início achei que era uma atriz contratada, mas ela é realmente muito legal”, contou.

Raio-X | 16.03



Bru comentou o motivo de ainda não ter tomado banho pós festa, sente que a Lari tá bem aqui fora, amou a chegada da Dania e tá torcendo pra ganhar a prova do líder. Vamos torcer!



Vídeo: Reprodução/Globoplay#TeamGriphao#BBB23pic.twitter.com/4xK13fKUub — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 16, 2023

Ainda durante a manhã, Bruna também brincou com a atitude da mexicana. Assim que acordaram da noitada, Dania se levantou e imediatamente arrumou sua cama, um hábito que os brothers não tem. Marvvila (23) foi comentar com a atriz sobre o comportamento, que disparou: “Tá fazendo cena”, fez piada com o fato de ter acreditado que a mexicana fosse uma atriz.

Bruna Griphao se desculpa com Ricardo

Dania Mendez não foi a única pessoa com quem Bruna se resolveu. A atriz decidiu se desculpar com Ricardo (30), com quem tem uma rixa dentro da casa, durante a festa da última quinta-feira, 15. A atriz caiu em lágrimas durante a conversa, e o biomédico consolou.

“Eu sei que você sente algo em mim. Você me ama muito, eu também te amo muito. Eu sei que você explode também como eu explodo. Eu não levo para o coração. Você me magoou, relaxa. Eu não quero ninguém contra você, não quero o Brasil contra você”, Ricardo revelou para Bruna. Os dois também relembraram uma troca de ofensas e selaram a paz, declarando que não querem ser inimigos.