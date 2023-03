BBB 23: Arturo diz que Dania Mendez contribuiu com importunação ao sentar no colo de Sapato

No 'La Casa de Los Famosos', ex-affair de Dania Mendez apontou ato dela em caso com Cara de Sapato

O affair de Dania Mendez, do reality 'La Casa de los Famosos', não gostou muito de ver as cenas entre ela e Cara de Sapato e deixou claro para ela assim que voltou para o confinamento. O participante Arturo foi direto e disse que achou que as investidas não surgiram somente do lutador, mas dela também.

"Nada justifica o que aconteceu mas você cedeu, você sentou nas pernas dele e uma coisa leva a outra", disse Arturo, culpando Dania pelo beijo roubado pelo lutador.

Já ela discordou e disse que não se insinuou para ele, que era uma festa e ele sabia "como ela era" em relação a brincar com as pessoas, mas que não justificava. Ele continuou insistindo na contribuição dela para o caso, dizendo que para ela sentar no colo dele podia não significar nada, mas que não se sabe o que passa na cabeça de outras pessoas.

Vale lembrar que antes de ir ao BBB 23, Dania teve um affair com Arturo, que foi considerado abusivo por parte dele e já havia dito que não queria mais nada sério com ele.

Veja: