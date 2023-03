BBB 23: Após formação do paredão, Ricardo critica Amanda: ''Quer aparecer agora?''

Após Amanda ficar revoltada com voto que recebeu de Ricardo Alface no BBB 23, biomédico detona a médica e avalia seu jogo

A formação do décimo primeiro paredão do BBB 23 na noite de domingo, 26, repercutiu na casa do BBB 23 durante a madrugada.

O voto de Ricardo Alface (30) em Amanda (32), que foi revelado pelo Dedo-Duro, causou um climão entre os brothers. Após a formação da berlinda, a médica foi para o Quarto Deserto junto com suas aliadas no jogo, Aline Wirley (41), Bruna Griphao (24) e Larissa (24), e o biomédico ficou na sala com os integrantes do Fundo do Mar.

"Quer aparecer agora, no final do game? 45 do segundo tempo, quer aparecer para cima de mim, não vai aparecer, não. Oxente!", disparou Ricardo sobre Amanda.

A caminho da cozinha, Cezar questiona sobre quem o biomédico está falando, e ele respondeu: "Amanda. Vai aparecer para cima de mim, não. Nem vou dar moral. Agora vai ser a coitada, a injustiçada. Oxe, cada uma da gota que eu vejo", desabafou.

E o brother continuou: "Ainda falei que não tenho porque votar na Lari agora, voto em que eu quiser votar, quem eu acho que não está mostrando no game. Para mim, os 10 que tem que ficar no game são os que estão mostrando o game, [ela] não está mostrando o game."

Na sequência, Ricardo conversa com GabrielSantana e Marvvila e explica a decisão de votar em Amanda. "Lembra no Jogo da Discórdia que ela falou para mim que eu sou a maior decepção? Ela falou: 'Estou te falando que você é minha maior decepção, mas meu voto não vai em você'. Ela mesma falou isso", recordou.

"É meio contraditório falar que eu sou a maior contradição e também não votar em mim. Passou, a Lari voltou e trouxe a informação de quem tem pessoas que não estão movimentando o game, não estão nem aparecendo, e ela era uma delas. Na hora, eu não me vejo votando na Aline. Cabe a mim fazer uma escolha", concluiu o brother.

Confira o momento de Ricardo falando de Amanda no BBB 23:

Ricardo Alface: "Quer aparecer agora, no final do game? 45 do segundo tempo"



Veja o papo completo https://t.co/TjKjkQNgcX#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/kUJve2zMCL — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2023

BBB 23: Domitila comemora após formação do paredão, e sisters alfinetam a ativista

Após a formação do 11º paredão do BBB 23, na noite de domingo, 26, depois do programa ao vivo, Domitila Barros comemorou o fato de não estar na berlinda. Na sala da casa mais vigiada do Brasil, a Miss Alemanha falou: "A primeira vez que eu não vou para o paredão em um mês e meio".

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa estavam indo em direção ao Quarto Deserto e a ex-integrante do Rouge provocou a sister, ironizando seu comentário: "Aproveita!", disse a cantora.

"Aproveita que você vai no próximo! Tô brincando", disparou Bruna. As sisters deram risadas e Larissa criticou a atitude da ativista, de sempre querer puxar o momento para ela. Amanda comentou sobre os votos da noite e mostrou que ficou irritada com o voto que recebeu de Ricardo. Ela relembrou que chegou a falar para o biomédico que não votaria nele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!