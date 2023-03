BBB 23: Após conversa com Guimê, Ricardo revela planos de Paredão para Sarah Aline

Depois de vencerem a Prova do Líder no BBB 23, Guimê e Ricardo fizeram planos para o Paredão desta semana

Na madrugada desta sexta-feira, 10, MC Guimê e Ricardo saíram vencedores da Prova do Líder no BBB 23. Após a vitória, a dupla criou algumas estratégias para o Paredão desta semana.

Após a conversa com o cantor, o biomédico foi revelar para Sarah Aline os planos para a berlinda desta semana no programa.

“Eu falei para o Guimê: Eu cedo, você vota no [Cezar] Black, e você me cede o desempate. Então, o desempate vai ser entre você [Sarah] e a Lari”, começou revelando Ricardo.

Falando da possibilidade de um “empate” no Paredão, o biomédico ainda comentou sobre os participantes que teriam de votar em Larissa: “Só que para isso acontecer, a Márvvila tem que votar. E o Black vai ter que ceder, e a Domi vai ter que votar”.

Sarah se mostrou confiante nos brothers que são seus aliados na casa: “Mas eles votariam na Lari, com certeza. O Black e a Domi”.

O vencedor da Prova do Líder ainda alertou que ainda é uma situação hipotética e que Aline Wirley, não poderia votar em Sarah para que este possível “empate” funcione: “A gente está trabalhando nisso com um monte de ‘se’. Tem que ter certeza que a Mommy [Aline] não votaria em você”.

Especulando o voto da ex-integrante do Rouge, Ricardo relembrou uma conversa que teve com Aline nesta última quinta-feira: “Ela falou que não votaria assim, que não queria votar e tal, que ela não se sente mais confortável. Ontem eu tive uma conversa muito boa com ela, e pelo jeito ela não quer jogar em grupo. Só que se ela vota em você, ela está jogando em grupo”.

Porém, Sarah lembrou que já votou em Aline por conta de seu grupo: “Mas eu não quero colocar essa pressão, por conta de uma coisa que eu já fiz com ela. Então eu não chegaria nessa moral: ‘E aí Mommy o que você vai fazer? Em quem você vai votar?’”.

Ricardo concluiu a conversa fazendo um alerta para Sarah: “Se ela [Aline] vota em você, desculpa, aí lascou. Aí vai ter que ser a Márvvila”.

Parceria!

Após perder a Prova do Líder, Amanda ficou chateada na casa mais vigiada do Brasil. Sua dupla na prova, Antônio “Cara de Sapato” a consolou.

"Amandinha, escuta. Você sabe que você é muito mais importante pra mim do que essa prova", declarou o lutador de MMA.