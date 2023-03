BBB23: Aline Wirley reavalia o jogo junto de brother: “Recalculando rota'

Aline criticou o posicionamento de seu grupo e diz que se sentiu desprotegida

Em conversa na área externa da casa do BBB 23, Aline Wirley e Ricardo falaram sobre a saída do biomédico do Quarto Deserto e percepções do brother sobre o jogo do grupo. A cantora chega a pedir que Ricardo explique sobre seu ponto de vista, em uma tentativa de reavaliar as estratégias no game: "Tô reavaliando muita coisa, tô recalculando rota total. Por isso quero te ouvir", diz Aline Wirley.

"Se fechasse o quarto entre 8 pessoas, e cada uma tivesse que votar em cada um , quem você acha que ia para o Paredão? Duas pessoas", questiona Ricardo. Aline responde: "Você e Amanda. No primeiro momento sim, e logo depois eu".

"Me questiono: como eu posso estar me aliando a pessoas que eu sei que quando for o momento entre a gente eu vou ser o primeiro alvo? Tá errado", diz Ricardo.

O brother segue falando sobre a escolha de Fred de colocar Sarah Aline e salvar Marvvila do Paredão, ainda que parte dos membros do Quarto Deserto pensassem diferente. "E a Lari, o Fred e a Bruna falaram: 'Ah, vou pensar'. Mas na verdade eles discordavam disso. A prioridade deles não era ouvir a maioria, não era o grupo. Era defender quem eles queriam defender. Ou seja, isso não é jogar em grupo, é defender interesses próprios", dispara o biomédico.

A cantora critica o posicionamento dos aliados e diz que se sentiu desprotegida: "Na tentativa da gente se proteger, jogando em grupo, a gente está ficando desprotegido. Porque com o grupo formado a gente tinha três pessoas que tinham três acordos, afetos, o que quer que seja. A gente achava que estava protegido mas não estava", confessa a ex-rouge.

Aline e Ricardo reclamam de brothers: ''Não tem empregado de ninguém''

Na manhã desta quinta-feira, 09, após a festa na casa do BBB 23, Amanda, Aline e Ricardo ficaram incomodados com o comportamento dos demais colegas de confinamento.

As sisters estavam arrumando a parte do Quarto Deserto, e Ricardo, a do Quarto Fundo do Mar. Na cozinha da xepa, a médica e o biomédico reclamaram de ver o restante das pessoas sem fazer nada.