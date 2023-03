BBB 23: Ricardo e Mc Guimê resolvem falar sobre indicação do líder: ''Minha amiga''

Após vencerem a Prova do Líder, Ricardo e Mc Guimê conversam sobre indicações ao paredão, mas só um ficará com o poder

Após vencerem a Prova do Líder nesta sexta-feira, 10, Ricardo e Mc Guimê não entram em um consenso em quem ficará com o poder. Ambos fazem questão de serem o líder, mas apenas um poderá ficar na posição no jogo.

Depois de comentarem com outras sisters que não abrem mão da liderança nem por dinheiro, os bad boys, como se chamam, resolveram conversar sobre o assunto e mostraram que divergem sobre quem desejam indicar ao paredão.

"A questão é indicação. O B.O aqui é indicação. Não quero perder minha indicação, não", disse Ricardo. "Mas, então, aí é que complica", respondeu o cantor. "Eu fui ameaçado já, pai", falou o biomédico.

Mc Guimê então comenta sobre a possibilidade de apenas um deles ser o líder. "Por isso, estou te falando que eu preferi deixar esse papo da indicação até para depois porque a gente nem sabe se vai ser eu ou vai ser eu, ou vão ser os dois. De coração, como é um bagulho em consenso, tem coisa que não bate pra mim. Eu sei que você tem pessoas que você quer votar que não preciso nem falar o nome. A pessoa que quero votar de um jeito ou de outro bate para você. A pessoa que você quer votar não faz sentido pra mim", explicou. "Mas estrategicamente não", rebateu o biomédico.

"É sobre entrar em consenso", afirmou o artista. "Vocês vão ter que arranjar outro denominador comum", comentou Amanda. Então, o marido de Lexa concordou com a médica e disse que não vota de jeito nenhum no alvo de Alface. "Ou é isso, porque essa que você quer votar eu não voto de jeito algum, irmão", falou sobre Larissa.

Acordo?

Após um tempo, eles voltam a conversar e sugerem um sorteio para decidir quem ficará com o poder. Nesse momento, o biomédico diz que quer defender Sarah Aline. "Se a gente indicar o Black, a Sarah vai. Não existe outro denominador. Aí vou estar entregando minha amiga, coisa que não vou fazer", falou ele. "Sim, mas foi o que falei pra você. Você não quer votar na Marvvila, mas, por exemplo, a outra pessoa que você tem hoje rivalidade é minha amiga também. Não é prioridade igual você tem com a Sarah, mas é uma pessoa que não voto. Por isso, dei a opção de Marvvila", afirmou ele.

Então, o cantor sugeriu um denominador comum entre os dois. "Para Sarah não ir, eu voto na Marvvila, se eu for Líder, sem consciência pesada, porque aí deixo o Black pra galera votar", apontou o cantor.

Veja como será a dinâmica da semana no jogo: