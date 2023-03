BBB 23: Cara de Sapato consola Amanda após perderem Prova do Líder: ''Vocé é muito mais importante''

Após ter esquecido de apertar botão e perder Prova do Líder, Amanda fica muito abalada e recebe carinho de sua dupla, Cara de Sapato

Após esquecer de apertar o botão e ter estourado o tempo na Prova do Líder, Amanda ficou bem abalada por ter perdido a disputa ao lado de Cara de Sapato na manhã desta sexta-feira, 10.

No Quarto Deserto, a sister foi desejar boa noite para sua dupla e se desculpou pelo acontecido na dinâmica, sendo consolada pelo brother mais uma vez. "Te amo, Amandinha. Até amanhã", disse ele.

Logo depois do resultado da prova, a médica não conseguiu esconder sua frustração com o erro. Na cozinha da Xepa, ela se desculpou várias vezes com Cara de Sapato. Preocupado, o lutador de MMA tentou colocar a sister para cima.

"Era muito pra ser da gente essa prova", disse ela. "Amandinha, escuta. Você sabe que você é muito mais importante pra mim do que essa prova", declarou o brother.

"Eu sei, mas era muito pra gente ter ganhado", comentou Amanda. "Relaxa, se a gente não ganhou é porque não era pra ter ganhado", afirmou ele, que continuou: "Relaxa essa cabeça, fica tranquila, vamos tomar um banho, vamos descansar. Agora não é hora de ficar se culpando por isso. Da outra vez não fui eu que errei? Então! Não fica nessa não", aconselhou o atleta.

BBB 23: Cara de Sapato consola Amanda após Prova do Líder:

BBB 23: Ricardo diz que quer a liderança e revela quem indicará ao paredão

Após o fim de mais uma Prova do Líder do BBB 23, já quase na manhã desta sexta-feira, 10, Ricardo conversou com Sarah Aline sobre a decisão da liderança. O biomédico e MC Guimê foram a última dupla a deixar a disputa, mas o próximo Líder ainda não foi decidido.

A psicóloga falou para o brother que ele precisa ficar com a liderança, porque Guimê pode indicar Cezar Black para o paredão. "Se o Black for nesse Paredão, pelo Líder, eu vou pela casa, naturalmente. Se o Black não for para o Paredão pelo Líder, tem a chance deles irem no Black", explicou a sister.

Ricardo revelou que, caso fique com a liderança da semana, indicará Larissa para a berlinda. "Não foi [ao Paredão]. Tá confortável", comentou ele sobre a professora de Educação Física.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!