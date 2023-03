BBB 23: Ricardo diz que quer liderança e revela quem indicará ao paredão

Após vencerem a Prova do Líder, Ricardo Alface e MC Guimê não entram em consenso sobre liderança e biomédico conta quem é seu alvo para o paredão

Após o fim de mais uma Prova do Líder do BBB 23, já quase na manhã desta sexta-feira, 10, Ricardo conversou com SarahAline sobre a decisão da liderança.

O biomédico e MC Guimê foram a última dupla a deixar a disputa, mas o próximo Líder ainda não foi decidido.

A psicóloga falou para o brother que ele precisa ficar com a liderança, porque Guimê pode indicar Cezar Black para o paredão. "Se o Black for nesse Paredão, pelo Líder, eu vou pela casa, naturalmente. Se o Black não for para o Paredão pelo Líder, tem a chance deles irem no Black", explicou a sister.

Ricardo revelou que, caso fique com a liderança da semana, indicará Larissa para a berlinda. "Não foi [ao Paredão]. Tá confortável", comentou ele sobre a professora de Educação Física.

Durante o papo, Ricardo questionou como será a decisão de quem será o próximo líder, e Sarah Aline disse que acredita que os brothers terão que decidir entre eles sobre quem leva a imunidade e quem fica com o prêmio em dinheiro. "Eu quero a liderança", disparou o brother.

Momentos depois, Guimê e Ricardo conversaram sobre o impasse para a indicação do líder. "A questão é indicação. O B.O aqui é indicação. Não quero perder minha indicação, não", afirmou Ricardo. "Mas, então, aí é que complica", comentou o cantor. "Eu fui ameaçado já, pai", disparou o biomédico.

O cantor falou que prefere não conversar sobre esse assunto agora. "Por isso, estou te falando que eu preferi deixar esse papo da indicação até para depois porque a gente nem sabe se vai ser eu ou vai ser eu, ou vão ser os dois. De coração, como é um bagulho em consenso, tem coisa que não bate pra mim. Eu sei que você tem pessoas que você quer votar que não preciso nem falar o nome. A pessoa que quero votar de um jeito ou de outro bate para você. A pessoa que você quer votar não faz sentido pra mim", explicou Guimê.

"Mas estrategicamente não", rebateu o biomédico. "É sobre entrar em consenso", afirmou o marido de Lexa. "Vocês vão ter que arranjar outro denominador comum", avaliou Amanda.

Confira:

A Prova do Líder acabou e as estratégias já estão on! #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/y5wAMgZkq4 — Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2023

Alface e Ricardo conversaram sobre quem indicar nesse paredão, caso seja para entrarem em um consenso. Guimê quer indicar Cézar e Alface quer indicar Larissa. #BBB23pic.twitter.com/8gX0chsMso — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 10, 2023

BBB 23: Prova do Líder chega ao fim e dupla parece não concordar sobre liderança

A Prova do Líder era de resistência, agilidade e atenção, após virar a madrugada, a disputa acabou na manhã desta sexta-feira, 10, e a dupla vencedora foi: MC Guimê e Ricardo Alface. Apesar de os "bad boys" serem parceiros de jogo, a vitória não é um consenso entre os dois e parece que isso pode dar em discussão.

Depois de mais de seis horas de prova, o cantor e o biomédico levaram a melhor na prova. A vitória deles veio após Amanda, dupla de Cara de Sapato, esquecer de apertar o botão.

Na prova, os brothers e sisters foram divididos em duplas. Cada dupla precisou ficar de um lado do campo de provas. Um deles buscou caixas numeradas e passou para o outro lado. O outro participante da dupla colocou a caixa em um suporte na parede e apertou o botão no tempo determinado. Durante a prova de resistência, os participantes não podem errar na hora de pegar a caixa numerada e também não podem esquecer de apertar o botão no tempo determinado. A vitória será da dupla que ficar mais tempo na competição.

