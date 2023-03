BBB 23: Prova do Líder chega ao fim e dupla parece não concordar sobre liderança

Prova do Líder acabou nesta sexta-feira, 10, e dupla vencedora não se acerta sobre quem ficará com o poder

A Prova do Líder era de resistência, agilidade e atenção, após virar a madrugada a disputa acabou na manhã desta sexta-feira, 10, e a dupla vencedora foi: Mc Guimê e Ricardo Alface. Apesar de os "bad boys" serem parceiros de jogo, a vitória não é um consenso entre os dois e parece que isso pode dar em discussão.

Depois de mais de seis horas de prova, o cantor e o biomédico levaram a melhor na competição. A vitória deles veio após Amanda, dupla de Cara de Sapato, esquecer de apertar o botão.

Na prova, os brothers e sisters foram divididos em duplas. Cada dupla precisou ficar de um lado do campo de provas. Um deles buscou caixas numeradas e passou para o outro lado. O outro participante da dupla colocou a caixa em um suporte na parede e apertou o botão no tempo determinado. Durante a prova de resistência, os participantes não podem errar na hora de pegar a caixa numerada e também não podem esquecer de apertar o botão no tempo determinado. A vitória será da dupla que ficar mais tempo na competição.

A prova do líder desta semana também tem consequências. As quatro primeiras duplas que saírem da prova vão ter que pegar pergaminhos e sortear a consequência. Entre os papeis estão as consequências de: 'estará na Xepa', 'Não poderá comprar o poder curinga', 'não participará da prova do anjo' e 'não participará da prova do líder'.

Só um será líder!

Os bad boys levaram a liderança, contudo, apenas um deles será líder. Logo após voltarem da prova, os dois já estavam falando que não abrirão mão do poder.

"Eu falei pra ele que quero muito ser Líder. Não vou arredar o pé. Tenho minhas estratégias, quero movimentar o jogo. [...] Senão vão ficar os dois brigando para ser Líder", declarou Mc Guimê em conversa com Bruna Griphao. Ricardo Alface também disparou para Sarah Aline: "Que a liderança".