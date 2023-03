BBB 23: Participantes disputam prova do líder de resistência

Participantes do BBB 23 iniciam prova do líder de resistência em duplas na noite desta quinta-feira, 9

Na noite desta quinta-feira, 9, os participantes do BBB 23, da Globo, iniciaram mais uma prova de resistência na temporada. Porém, a prova desta rodada também exigiu atenção e rapidez dos participantes.

Fred e Domitila não participaram da prova do líder porque acabaram de voltar do Quarto Branco. Por ser o líder da semana passada, Fred ainda teve o poder do veto e decidiu tirar Cezar Black da disputa.

Na prova, os brothers e sisters foram divididos em duplas. Cada dupla precisou ficar de um lado do campo de provas. Um deles buscou caixas numeradas e passou para o outro lado. O outro participante da dupla colocou a caixa em um suporte na parede e apertou o botão no tempo determinado. Durante a prova de resistência, os participantes não podem errar na hora de pegar a caixa numerada e também não podem esquecer de apertar o botão no tempo determinado. A vitória será da dupla que ficar mais tempo na competição.

A prova do líder desta semana também tem consequências. As quatro primeiras duplas que saírem da prova vão ter que pegar pergaminhos e sortear a consequência. Entre os papeis estão as consequências de: 'estará na Xepa', 'Não poderá comprar o poder curinga', 'não participará da prova do anjo' e 'não participará da prova do líder'.

A prova do líder é em dupla, mas a liderança ficará com apenas um dos campeões.

Saiba como será a formação do nono paredão do BBB 23:

Domitila já está emparedada por causa do Quarto Branco e Fred tem a imunidade. O Anjo vai imunizar uma pessoa. O líder indica uma pessoa. A casa será dividida por sorteio em dois grupos de seis pessoas. As pessoas de um grupo só poderão votar nas pessoas do outro grupo. Duas pessoas serão emparedadas pela casa.

O dono do Poder Curinga vai determinar qual dos emparedados poderá dar o contragolpe. Caso ninguém compre o poder curinga, os dois emparedados pela casa decidem em consenso o contragolpe. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta. O paredão da semana será quádruplo.