BBB 23: Mistério revelado! Fred diz o que ficou mastigando no carro do Quarto Branco

Após especulações nas redes sociais, Tadeu Schmidt faz Fred contar o que ficou mastigando dentro do carro no Quarto Branco e ele diz: 'Foi uma tática'

Na noite desta quinta-feira, 9, o apresentador Tadeu Schmidt fez o brother Fred explicar o que ficou mastigando enquanto estava no carro do Quarto Branco no BBB 23. Ao longo do dia, os internautas foram à loucura com especulações de que ele poderia ter levado algo consigo para dentro do carro para se distrair. Porém, as teorias foram desmentidas de forma discreta pelo apresentador. Entenda aqui:

Durante a conversa ao vivo, Tadeu Schmidt contou que Fred iria ganhar o carro que usaram na prova de resistência, mesmo faltando uns pedaços de plástico. Assim, Fred confirmou que ele ficou mastigando pedaços de plástico que encontrou no carro .

“O carro você vai pegar depois, mas é aquele carro mesmo, viu? O problema é que está faltando uns pedaços, porque andaram comendo uns pedaços do carro”, disse Schmidt. Então, Fred confirmou que realmente ficou mastigando plástico. “Eu e Bruna Griphao, a gente tem essa mania de ficar comendo plástico. Foi uma tática minha para distrair e passar o tempo, mas era só um plastiquinho. O carro estava bem novinho. Mas que bom que é aquele carro mesmo, vai estar escrito Cris. Realmente, no enredo total da história fez total sentido, vou guardar com muito carinho e até como a própria Domitila falou, vovô babão vai ficar todo feliz por estar escrito Cris nos quatro cintos de segurança”, disse ele, citando o nome do seu filho, Cris, fruto do relacionamento com Bianca Andrade.

Por fim, Tadeu brincou: “[Seu pai]Vai nem se importar com os pedacinhos de plástico faltando e mordidos”. Então, Fred respondeu: “Não, porque ele me conhece”.