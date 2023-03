BBB 23: Pode isso? Vaza vídeo de Fred pegando suposto chiclete antes do Quarto Branco

Internautas pedem revisão do duelo do Quarto Branco após Fred mastigar na prova e antes aparecer pegando suposto chiclete no Quarto do Líder; veja

A vitória de Fred Desimpedidos no duelo do Quarto Branco contra Domitila está sendo questionada pelos internautas nesta quinta-feira, 09. Isso porque, o jornalista apareceu mastigando alguma coisa durante boa parte da prova.

Após muitos duvidarem de que ele estaria comendo um possível chiclete, internautas resgataram um vídeo do brother pegando uma suposta goma de mascar no Quarto do Líder antes de se trocar e ir para o recinto branco com sua adversária.

"Porque Boco Roso FRED está com chiclete? Isso não desclassifica? Ele pegou no quarto do líder e levou pro quarto branco e está usando no carro para ficar acordado", apontou uma internauta ao exibir o vídeo do momento em que o influenciador pegou algo em um potinho.

Veja o momento:

Pq boco roso FRED está com chiclete? Isso não desclassifica? Ele pegou no quarto do líder e levou pro quarto branco e está usando no carro para ficar acordado #bbb23@bbbpic.twitter.com/cOsC5huPMw — Menny Miami (@CharmaynePaiva) March 9, 2023

Trapaça? Fãs pedem revisão de prova vencida por Fred após suposta fraude

Uma reviravolta está ganhando força nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. É que após vencer a disputa e levar um carro zero para casa, o jornalista Fred está sendo acusado de ter trapaceado na prova que rolou no Quarto Branco do BBB23.

Em vídeos que estão circulando, o brother é flagrado retirando algo do bolso e mastigando. Pelas regras da prova, não é permitido comer durante a disputa, já que isso seria um tipo de vantagem indevida. Mais tarde, Fred derrotou Domitila e venceu a disputa

Agora, a sister está no Paredão enquanto ele está imune. Só que os pedidos de uma possível revisão da prova estão se multiplicando durante a tarde.

"O Fred está comendo na prova de resistência! ABSURDO, ele parece ter levado algo escondido pra prova", escreveu um. "Fred boco roso, comendo durante a prova escondido... da pra ouvir o barulho do papel do doce que ele comeu!", disse outro. Houve até quem envolvesse o patrocinador do programa na história.