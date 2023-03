BBB23: Trapaça? Fãs pedem revisão de prova vencida por Fred após suposta fraude

Fãs pedem revisão de prova que rolou no Quarto Branco do BBB23; veja

Uma reviravolta está ganhando força nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. É que após vencer a disputa e levar um carro zero para casa, o jornalista Fred está sendo acusado de ter trapaceado na prova que rolou no Quarto Branco do BBB23.

Em vídeos que estão circulando, o brother é flagrado retirando algo do bolso e mastigando. Pelas regras da prova, não é permitido comer durante a disputa, já que isso seria um tipo de vantagem indevida. Mais tarde, Fred derrotou Domitila e venceu a disputa

Agora, a sister está no Paredão enquanto ele está imune. Só que os pedidos de uma possível revisão da prova estão se multiplicando durante a tarde.

"O Fred está comendo na prova de resistência! ABSURDO, ele parece ter levado algo escondido pra prova", escreveu um. "Fred boco roso, comendo durante a prova escondido... da pra ouvir o barulho do papel do doce que ele comeu!", disse outro. Houve até quem envolvesse o patrocinador do programa na história

O Fred está comendo na prova de resistência! ABSURDO, ele parece ter levado algo escondido pra prova@boninho#BBB23pic.twitter.com/9rBJ9LJzbG — titan❄ (@ofc_titan) March 9, 2023

A @chevroletbrasil passou a perna numa mulher no dia das mulheres!



Fred boco roso, comendo durante a prova escondido... da pra ouvir o barulho do papel do doce que ele comeu!



FRED ELIMINADOpic.twitter.com/z54jxg0NJk — Tatacita 💸| 🦁⚓️🥬 (@QueimaGzus) March 9, 2023

O Youtuber Fred Desimpedidos (33) tem muitos motivos para comemorar! Além de sair vitorioso do Quarto Branco, o jornalista também ganhou um carro 0 km e está blindado com a imunidade no próximo paredão do BBB 23. Mas nem tudo são flores: o brother estranhou o sumiço de suas estalecas ao retornar da dinâmica nesta quinta-feira, 09.

Antes de iniciar o seu Raio-X do dia, Fred conferiu seu número de estalecas e não ficou contente com o que viu: "Só isso? Quarto Branco tirou estaleca?", questionou a produção. O jornalista acredita que sua quantidade de ‘moedas’ diminuiu enquanto disputava a prova de resistência com Domitila (38). No game, as estalecas são utilizadas para comprar alimentos e dar lances semanais no Poder Curinga.