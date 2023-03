BBB 23: Fred estranha sumiço de estalecas e questiona produção

Vencedor do Quarto Branco, Fred ficou preocupado com o sumiço de suas estalecas: “Só isso?”

O Youtuber Fred Desimpedidos (33) tem muitos motivos para comemorar! Além de sair vitorioso do Quarto Branco, o jornalista também ganhou um carro 0 km e está blindado com a imunidade no próximo paredão do BBB 23. Mas nem tudo são flores: o brother estranhou o sumiço de suas estalecas ao retornar da dinâmica nesta quinta-feira, 09.

Antes de iniciar o seu Raio-X do dia, Fred conferiu seu número de estalecas e não ficou contente com o que viu: "Só isso? Quarto Branco tirou estaleca?", questionou a produção. O jornalista acredita que sua quantidade de ‘moedas’ diminuiu enquanto disputava a prova de resistência com Domitila (38). No game, as estalecas são utilizadas para comprar alimentos e dar lances semanais no Poder Curinga.

Logo em seguida, Fred deixou o assunto de lado e iniciou seu vídeo diário, falando sobre sua trajetória na liderança do reality: “Último dia de um dos mandados de Líder mais turbulentos dos últimos tempos do Big Brother. Já falei que ia mexer no jogo, mas não sabia que ia fazer todo esse rebuliço na casa”, confessou.

O confinado também comemorou a vitória e revelou uma promessa que fez a sua família: "Viemos para jogar e fiz tudo de coração. No final, fui recompensado. Realizei um sonho, que não era ir para o Quarto Branco, e sim ganhar um carro para o meu pai, que tinha prometido antes de vir.", explicou.

⚡️❌: O raio-x de hoje é mto especial! Em suas últimas horas na liderança, Fred Bruno reforça o sentimento de ficar ainda mais forte com tantas porradas e agradece DEMAIS todo mundo que torceu por ele nessas 18h de prova!



Nossa energia chegou lá, sim! 💜🙏🏻#FredNoBBB#TeamFredpic.twitter.com/ddpf8zgdKn — FRED BRUNO 🐏 (@fred_b12) March 9, 2023

Fred se declara para Larissa: 'Ainda bem que tenho você'

Fora do Quarto Branco, Fred reencontrou Larissa (23) e se declarou para a educadora física. O jornalista contou que um conselho da amada fez com que ele resistisse durante a prova que enfrentou com Domitila.

“Você foi muito importante hoje, minha gata. Tanto aqui no Big Fone, viuvona na festa, mas lá na prova, principalmente. Sempre que tenho alguma coisa muito difícil eu fico reproduzindo frases das pessoas que eu amo, sabe?... Ainda bem que tenho você”, Fred se derreteu.