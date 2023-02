BBB 23: Ao falar sobre seus próximos passos no jogo, Guimê dispara: “Vou pra cima”

Em conversa com Ricardo, MC Guimê comentou quais serão seus próximos passos no BBB 23 e ainda opinou sobre brothers que estão o incomodando

Nesta terça-feira, 21, o clima da quinta eliminação do BBB 23 se instaurou na casa mais vigiada do Brasil. MC Guimê comentou sobre seus próximos passos no jogo, em conversa com Ricardo.

“Eu queria o Jogo da Discórdia ontem, porque eu queria saber quem estava contra mim no negócio do Black, entendeu? Só que foi do jeito que tinha que ser”, começou dizendo Ricardo sobre o Jogo da Discórdia desta última segunda, 20, que não teve embates.

Então, Guimê começou a opinar: “Eu também queria porque é isso, eu sei que desde que aconteceu essa parada do Monstro no Líder e eu demostrei claramente que eu também tenho essa visão de jogo...”.

O cantor então revelou que não está mais gostando da convivência com alguns participantes: “Uma relação que não tá bacana, já não tava legal, mas agora não tá bacana, é com o Caubói [Gustavo] e a Key. A Key eu dou ‘bom dia’, ‘boa noite’, ela responde de boa mas eu vejo no jeito dela me tratar, no olhar aqui também que ela já não está me engolindo”.

“São outros dois que também estão muito confortáveis, que ninguém tem coragem”, adicionou Ricardo sobre Key e Gustavo não irem ao Paredão pela casa.

Guimê então revelou o que podemos esperar de seu jogo na casa: “É da hora o que você falou agora, ninguém parece ter coragem, então chegou o mano da coragem. Eu vou pra cima irmão, vou pra cima. Não vim pra esse pra ter medo de ninguém não. E detalhe, não é confortável para mim, tomara que tenham coisas que eu não vejo aqui dentro que o público veja lá fora. Mas se não tiver, eu sei o que estou sentindo aqui dentro, não vou ficar passando pano”.

Mistério!

Ainda nesta terça-feira, o diretor do BBB 23, Boninho compartilhou em suas redes sociais um vídeo fazendo mistério sobre a “semana turbo” do BBB.

“Queria contar para vocês o que vai acontecer essa semana... mas não me deixaram. Então vocês vão ter que entender o que vai ser essa semana só quando o Tadeu contar”, anunciou o diretor.