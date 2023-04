BBB 23: Amanda revela sentimento por Cara de Sapato: ''Tão profundo''

Campeã do BBB 23, Amanda revela qual era o verdadeiro sentimento na relação com Cara de Sapato

Após sair da casa do BBB 23 como campeã da edição, Amanda participou do Bate-Papo BBB e falou sobre sua trajetória no reality para Patrícia Ramos e Vivian Amorim. Durante sua passagem na atração, ela revelou algo que todo mundo estava aguardando: seu sentimento por Cara de Sapato.

Ao ser questionada sobre o lutador, com quem ficou muito próxima no jogo, a médica abriu o jogo contando o que realmente sentia por ele. Afinal, os dois cativaram vários fãs que até se denominam DocShoes.

"O Sapato me escutava muito e ele via o que as pessoas não viam. Nem é uma questão tanto de proteção, acho que nós dois fomos nos ajudando. Existia o momento dele, que batia a ansiedade. A gente buscava muita força um no outro", falou.

Amanda comentou que não tem como falar se sua história no programa sem ele. "A gente conseguiu se conectar num lugar de muito carinho e respeito. Não tem como eu contar minha história sem contar a presença dele", disse.

Sobre os seus sentimentos, ela esclareceu que não passam de uma grande amizade. "Sempre foi muito amizade, mas é uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher... As pessoas não estão acostumadas com isso. Era um relacionamento tão profundo de amizade que as pessoas podem ter confundido, mas a gente não confundiu. A gente sabia exatamente o que a gente era um pro outro", declarou Amanda.

"Eu amo o Sapato, sou extremamente grata por tudo que ele fez por mim e principalmente por ele nunca me anular", concluiu ela sobre o lutador, eliminado com MC Guimê após episódios polêmicos envolvendo a mexicana Dania Mendez.

O discurso de Tadeu Schmidt para anunciar a vitória de Amanda

"Chegou a hora. Quando eu terminar, teremos a campeã do BBB 23. Eu quero começar dando mais uma vez os parabéns às nossas finalistas, vocês três merecem. Se vocês estão aqui é porque tiveram méritos nas atitudes, nas alianças, no jogo. Mas o que faz alguém vencer o Big Brother Brasil? Vocês sabem dizer? A Aline ganhou o simpático apelido de mami, embora mal tenha idade para ser mãe da maioria. Mas ela tem uma postura de responsabilidade, de sabedoria, acolhimento, que lhe empresta essa aura. Ela chegou como a Aline do Rouge, mas mostrou tudo que vem além do Aserehe. É a mãe do Antônio, que aguentou 100 dias dessa saudade, aí sim de mami, de verdade. Se tivesse que destacar uma coisa, eu destacaria a garra. Quantas vezes não ouvimos dizer: 'eu vou seguir na prova até encontrar o Tadeu'. Oh mulher raçuda! É isso que faz ganhar o BBB?", disse ele.

"A Amanda leu o jogo com perfeição inúmeras vezes. Amanda venceu todo tipo de prova que é disputada no BBB, mas foi também disparada a pessoa que recebeu mais plantas no queridômetro. Olha que coisa. Amanda é médica de UTI. Se tem alguém acostumada a tomar atitude sem medo é ela. Como no episódio de um paciente, que as pessoas falavam que não havia mais nada a fazer e a doutora Amanda disse: 'ele não vai morrer'. Pulou para cima do paciente e começou a reanimá-lo, quando muitos já tinham desistido. Esse paciente está vivo até hoje para contar essa história. Imagina como ele dá risada quando alguém chama a Amanda de planta. Ele sim pode perguntar: planta faz isso? Mas eu sigo perguntando: O que faz alguém ganhar o Big Brother? Bruna, tudo que o público mais pede de alguém que entra nessa casa é que não fique cheio de proteções, se segurando. Todo mundo quer pessoas que se joguem, que sejam autenticas. E a Bruna se entregou de uma maneira poucas vezes vistas, sem medo das consequências, com transparência total. Essa é a Bruna, todo mundo viu, com tudo o que tem de melhor e de pior, para todo mundo ver na TV e decidir se ela vai continuar ou ser eliminada. E assim ela enfrentou paredões contra grandes rivais e grandes aliados, e voltou de todos. E aí eu pergunto: é isso?".

"O terceiro lugar do BBB 23 é seu, Bruna. Parabéns. E quem ganha? E o que faz ganhar o BBB? O que faz ganhar o BBB é a capacidade de encantar pessoas, arrastar pessoas para o seu lado, transformar essas pessoas em fãs, capazes de lutar por você. É fazer a pessoa que está no sofá abrir o aplicativo e votar uma vez por você, ou passar a noite inteira na frente do computador votando pela sua vitória. E como se consegue isso? Admiração, simpatia, sentimento de justiça, identificação, carisma, é a personalidade, o jeito, as atitudes... Cada edição do BBB pode ter um motivo diferente, é algo quase mágico. É isso. Você se conectou com as pessoas de maneira especial, quem torce por você encontra felicidade nas suas conquistas, vibra ao ver que você é forte, é capaz, é vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa, e milhares de pessoas estenderam a mão para você. A campeã do BBB 23 é você, Amanda", finalizou.