Cara de Sapato recebe presentes personalizados dos fãs e surpresa de Amanda

Após sua elimiação, Cara de Sapato recebe inúmeros presentes dos fãs e até surpresa enviada por Amanda da casa

Apesar de ter sido eliminado do BBB 23 de forma repentina após ter tentado beijar Dania Mendez, Cara de Sapato conquistou vários fãs, principalmente os que "shippavam" ele com Amanda. Neste domingo, 19, a equipe do lutador mostrou no Twitter dele o carinho que tem recebido dessas pessoas e até uma surpresa enviada pela médica na bagagem dele.

Em fotos, eles mostraram algumas lembrancinhas que o ex-BBB recebeu das pessoas que o acompanham. Além de muitas comidinhas, doces e salgadinhos, Cara de Sapato recebeu itens personalizados com sua foto e de Amanda.

O atleta ganhou uma camiseta com uma imagem dele ao lado da médica e caneca também. Sem ainda se pronunciar sobre o que realmente rolava com a sister, o eliminado apenas tirou as fotos dos mimos e a postagem foi feita por quem cuida de suas redes.

Além de exibirem as lembranças com fotos da doutora, eles compartilharam uma foto da etiqueta com o nome dela que veio na mala do lutador. É bom lembrar que Amanda arrumou as malas de Sapato e confiscou uma camiseta com o perfume dele.

"Tem muito carinho chegando por aqui. Vocês são muito especiais. (ADM escrevendo mas as fotos quem fez foi ele tá?)", escreveram no tweet. "E essa tag que veio nas malas do Sapato? Ela colocou a tag dela", exibiram.

Veja:

E essa tag que veio nas malas do Sapato? Ela colocou a tag dela 🏷️🫶🏻 pic.twitter.com/PzVyjhZorY — Cara de Sapato (@caradesapatojr) March 19, 2023

Tem muito carinho chegando por aqui. Vocês são muito especiais. 👞👞 (ADM escrevendo mas as fotos quem fez foi ele tá?) pic.twitter.com/DWgYDFX9Lx — Cara de Sapato (@caradesapatojr) March 19, 2023

Cara de Sapato se pronuncia pela primeira vez após expulsão do BBB 23

Cara de Sapato se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após ser expulso do BBB 23 na última quinta-feira, 16. O lutador de MMA deixou o reality show da TV Globo após ser acusado de assédio contra Dania Mendez.

"Oi pessoal. Eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado pra mim, aconteceu muito rápido e me deixou muito triste. Eu sempre prezei pelo cuidado e o bem-estar de todas as pessoas e sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que eu tô vivendo agora", lamentou.

"No momento eu não percebi que podia estar passando dos limites. Pra mim é um momento de desconstrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga. Eu precisei assistir tudo pra poder entender e daí poder ressignificar o meu olhar sobre isso", seguiu.

Em seguida, Sapato pediu desculpas para Dania e sua família após seu comportamento na festa do BBB 23. "Eu entendo que são atitudes que não podem jamais ser normalizadas, mas acredito que o mais importante é me desculpar do fundo do meu coração com a Dania, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude." Veja mais aqui.