BBB 23: Amanda revela frustração após não ser imunizada e Cezar explica: ''Clima chato''

Após achar que seria imunizada por Cezar e Larissa, Amanda revela decepção e faz desabafo

Após vencerem a Prova do Anjo juntos, Larissa e Cezar Black falaram que imunizariam Amanda durante a formação do paredão deste domingo, 12. Contudo, não foi bem isso que aconteceu, porque no último momento pegaram a todos de surpresa ao darem o colar para Aline Wirley.

No Raio-X desta segunda-feira, 13, a médica desabafou e comentou a frustração que teve ao achar que seria imunizada pela dupla, que lhe havia prometido a proteção, porém acabou não fazendo.

"Quando a gente acha que sabe alguma coisa, vem alguma informação nova e mostra que a gente não sabe de nada mesmo. Depois da formação de Paredão ontem, em que eu recebi a informação de que eu seria o Anjo, depois, que eu não seria. Não dá para criar expectativa aqui, não", declarou ela no confessionário.

Cezar Black fala sobre mudança de planos de imunização

Também no Raio-X Cezar Black comentou sobre não terem imunizado Amanda como tinham prometido. "Eu fiquei muito desconfortável, nos 45 do segundo tempo, eu já tinha escolhido a Amanda, e mudei para Aline, e isso gerou desconforto porque eu não comuniquei os aliados lá do quarto, e isso ficou um clima chato. Nunca joguei com a Amanda, porém, é uma pessoa que eu gosto muito, e acabei deixando ela até triste", explicou o enfermeiro.

Ainda nesta manhã, durante a fila do Raio-X, o brother se desculpou com Mc Guimê e fez um acordo com o cantor após fazê-lo tomar uma punição gravíssima durante a madrugada. A punição aconteceu após Cezar Black chamá-lo para uma conversa fora do Quarto do Líder.

Veja o momento:

O Guimê tomou 500 estalecadas.

Ele saiu do quarto e deixou o Sapato dormindo no quarto.#BBB23pic.twitter.com/KAInfsQJAU — Haftas Arden (@HaftasArden) March 13, 2023

BLACK ENTREGANDO TUDO SEM PROMETER: ele chamou guimê pra conversar e o mc perdeu 500 estalecas por deixar um convidado sozinho no quarto #bbb23pic.twitter.com/I9w0OqoZGg — paiva (@paiva) March 13, 2023

PAREDÃO FORMADO!

Na noite deste domingo, 12, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do nono paredão da temporada. A berlinda é disputada por Cezar Black, Domitila Barros, Larissa e Ricardo e um deles será eliminado na noite de terça-feira, 14. Saiba como foi a formação do paredão.

Domitila já estava no paredão desde quinta-feira por ter perdido a dinâmica do Quarto Branco. Neste domingo, os Anjos Larissa e Cezar Black deram a imunidade para Aline Wirley. Logo depois, o líder MC Guimê indicou Cezar Black. “Hoje a minha indicação vai ser no Cezar Black. Aconteceram várias coisas aqui na casa, nós já nos indicamos aqui na casa. Os principais motivos são coisas de convivência no dia a dia”, disse ele.