BBB 23: clima ruim após formação do paredão deixa Aline Wirley em crise

Médica Amanda consolou cantora Aline Wirley, que teve crise de ansiedade no BBB 23

Os ânimos estão aflorados na casa do Big Brother Brasil 23 e o clima ruim conseguiu afetar até os mais calmos, como a ex-Rouge Aline Wirley.

Na noite do último domingo, 12, após a formação do paredão, ela começou a ficar nervosa e conversou com a médica Amanda.

"Hoje não foi um dia fácil pra mim, sabia? Tá querendo me dar uma crise de ansiedade", confessou a cantora, que participou do reality 'The Masked Singer'.

A loira tratou de tentar consolá-la. "Posso falar que eu sou boa nisso? Quando precisar eu estou aqui", garantiu.

"Sabe o que você pensa agora? No Antônio, lá fora! Tenta pensar o que ele está fazendo agora, o que ele está comendo. O que você quer fazer pra gente mudar isso? Já sei, vou contar umas piadas pra você", aconselhou sobre o filho dela com Igor Rickli.

"Se todos nós tivéssemos amigos assim, a vida seria bem mais leve nos momentos difíceis, mas pessoas assim são raras, por isso que admiro muito elas", comentou uma internauta sobre o momento.

Veja cena: