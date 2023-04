BBB 23: Amanda comete erro ao avaliar Domitila: 'Meio dormindo'

Amanda comenta com Aline Wirley sobre gafe que cometeu com Domitila na casa do BBB 23 após a sister ganhar a liderança da rodada

A médica Amanda cometeu uma gafe com Domitila Barros após a sister ganhar a prova do líder da rodada no BBB 23, da Globo. Ela contou que errou ao avaliar a colega de confinamento durante o Raio-X da manhã desta sexta-feira, 14.

Em conversa com Aline Wirley, Amanda contou que deu o emoji errado para a líder. “Eu dei errado pra Domitila. Eu estava meio dormindo, daí cliquei errado. Dei uma planta”, desabafou. Então, Aline se surpreendeu: “Imagina, ela acabou de ganhar o líder...”.

Em sua defesa, Amanda disse: “Não, eu não acho ela planta”. Assim, Aline refletiu sobre a importância do emoji no jogo. “É. Um emoji errado pode mudar a história. Eu com o Gabriel, até hoje eu não sei”, desabafou.

Família de Amanda revela preocupação com mania da sister

Irmão da médica Amanda, do BBB 23, Lucas Augusto Meirellescontou sobre os rumores de que a irmã possa ter tricotilomania, que é um distúrbio da pessoa que arranca os próprios cabelos e pelos do corpo. Ele contou que a irmã não recebeu o diagnóstico, mas a família desconfia disso.

"Que eu saiba, ela não teve diagnóstico, não. Mas desconfiamos. No BBB, fica mais acentuado. Aqui em casa mesmo ela nunca apresentou dessa forma. É pico de estresse e ansiedade no programa", disse ele na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Ficamos preocupados com qualquer coisa que acontece com Amanda no BBB, principalmente com esses momentos que atacam a ansiedade. Ficamos gratos quando a Aline ou qualquer outra das meninas chama a atenção dela, dão a mão a ela".