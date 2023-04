BBB 23: Irmão de Amanda se pronuncia sobre atitude da sister: 'Ficamos preocupados'

Irmão de Amanda, do BBB 23, revela o que a família achou ao ver uma mania inesperada da sister no confinamento: 'Desconfiamos'

Irmão da médica Amanda, do BBB 23, Lucas Augusto Meirelles contou sobre os rumores de que a irmã possa ter tricotilomania, que é um distúrbio da pessoa que arranca os próprios cabelos e pelos do corpo. Ele contou que a irmã não recebeu o diagnóstico, mas a família desconfia disso.

"Que eu saiba, ela não teve diagnóstico, não. Mas desconfiamos. No BBB, fica mais acentuado. Aqui em casa mesmo ela nunca apresentou dessa forma. É pico de estresse e ansiedade no programa", disse ele na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Ficamos preocupados com qualquer coisa que acontece com Amanda no BBB, principalmente com esses momentos que atacam a ansiedade. Ficamos gratos quando a Aline ou qualquer outra das meninas chama a atenção dela, dão a mão a ela".

Fred Nicácio detona o jogo de Amanda no BBB 23

O médico Fred Nicácio detonou o jogo de Amanda no BBB 23, da Globo. A sister é apontada como uma das favoritas do reality show, mas ele discorda disso. Tanto que o rapaz já afirmou que considera Amanda como uma planta.

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, ele confirmou a sua opinião. "Verdades são para serem ditas. Eu acho que se a gente pensar em jogo, eu queria que alguém me apontasse três jogadas… não, uma que a trouxe para o protagonismo nesse jogo. Ninguém vai saber dizer", disse ele.

E completou: "E por que ela ainda está no programa? Porque existe um fandom enorme. Respeito os fãs dela, acho que cada um tem que torcer para quem quer. Mas existe um fã-clube baseado numa fanfic de um casal que não existe".