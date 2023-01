BBB 23: Aline Wirley, ex-Rouge, é bissexual e tem um relacionamento aberto com ator

Integrante do camarote do BBB 23, Aline Wirley já revelou bissexualidade e falou sobre relação aberta com Igor Rickli

Aline Wirley (41) foi a primeira Camarote a ser anunciada entre os participantes do BBB 23. A cantora, que fez parte do icônico grupo brasileiro dos anos 2000, Rouge, revelou em novembro do ano passado que se tornou adepta da poligamia e abriu seu casamento de 8 anos com o ator Igor Rickli (39), com quem tem um filho, Antônio, de 7 anos. Além disso, Wirley também se declarou bissexual, assim como o marido.

Na ocasião, a cantora publicou um texto em conjunto com seu marido no Instagram, para anunciar a decisão e abrir o seu coração sobre a relação: “Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós.”, declararam.

Aline ainda complementou a legenda para falar sobre as definições da relação com Igor, que estrelou a novela bíblica Gênesis, na Tv Record: “Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida”, disse se referindo a decisão de abrir o relacionamento.

Igor também usa suas redes sociais para compartilhar sua “desconstrução da masculinidade", como o ator relata. Além disso, o perfil é repleto de cliques apaixonados ao lado da amada, Aline, que agora passará os próximos 3 meses confinada na casa mais vigiada do Brasil.

Aline Wirley se declara para o filho e marido antes de entrar no BBB:

Antes mesmo de ser anunciada entre os participantes do reality da Globo, Aline adiantou as despedidas e publicou uma declaração amorosa em suas redes sociais para o marido, Igor Rickli e para o filho, o pequeno Antônio: “Meus meninos… Meus maiores tesouros. Todos os dias acordo e agradeço a oportunidade de viver a vida com vocês! Obrigada por tanto!”, escreveu na legenda de um clique fofo dos dois.