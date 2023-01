Aline Wirley se declara para o filho e marido antes de entrar no BBB: "Meus meninos"

Aline Wirley usou as redes sociais para deixar seu carinho à família antes de confirmar sua entrada no BBB 23

Antes de confirmar a participação no elenco do BBB 23, Aline Wirley (41) usou as redes sociais para deixar uma mensagem de carinho ao filho Antônio (07) e o marido Igor Rickli (39).

"Meus meninos… Meus maiores tesouros. Todos os dias acordo e agradeço a oportunidade de viver a vida com vocês! Obrigada por tanto!", escreveu.

Casados há mais de 10 anos, o ator assumiu ser bissexual e viver uma relação aberta com sua amada esposa.

"Case com alguém foda, com quem você possa conversar como melhores amigos, brincar como crianças, se pegar como adolescentes, proteger um ao outro como grandes irmãos e tomar decisões como verdadeiros adultos. Case com alguém que seja a sua melhor casa, e ao mesmo tempo sua melhor aventura. Alguém que você admire e no fundo tenha orgulho de dizer: cara, que sorte eu tenho na vida!' Eu te amo Igor Rickli", escreveu Aline sobre a relação entre eles.

BBB 23: Aline Wirley é confirmada e diz que é ótima jogadora

Nesta sexta-feira, 12, Aline Wirley foi anunciada pela Globo como participante confirmada no BBB. Ela nasceu em São Paulo, foi criada em Cachoeira Paulista e é ex-integrante do grupo Rouge.

A estrela estudou teatro, foi telefonista e empregada doméstica antes da fama. Ela já fez teatro musical e participou do The Masked Singer, na mesma emissora.

Aline contou em seu vídeo de divulgação que é intensa, efusiva, tagarela, espalhafatosa e não passa despercebida.

Além disso, diz ser uma mulher muito resiliente e de muita luz. “Gosto de gente, gosto de viver, gosto de ser feliz, de tomar bons drinks, dar risada, de dançar...”, confessa.

Se irrita com o olhar superficial sobre as coisas e deseja que o público tenha a chance de conhecê-la profundamente nessa experiência que considera uma das grandes oportunidades de sua vida.

A “menina do Ragatanga”, como se intitula, afirma que é uma ótima jogadora e quer usar o BBB para mostrar todas as suas facetas.

Tem muitos medos, mas garante que não vai deixar de viver tudo o que tiver que viver lá dentro. “Eu estou prestes a entrar no maior programa do país por conta do Rouge”, declara emocionada.