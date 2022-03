BBB 22: Vyni promete deixar lista de como cuidar de Eliezer e reação de Jessilane diverte a web

Emparedado e sentindo eliminação, Vyni disse que vai aconselhar Natália sobre cuidados com Eliezer, e Jessilane deu uma no brother

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 10h28

O brother Vyni (23) surpreendeu sisters da casa do BBB 22 e o público com revelação na madrugada desta terça-feira, 15.

Após o Jogo da Discórdia que rendeu na casa do BBB 22, na noite de segunda-feira, 14, o bacharel em Direito se emocionou com a possibilidade de deixar o programa no oitavo paredão, em disputa com Pedro Scooby (33) e Gustavo (31).

Em papo com Natália (23) na cozinha, o cearense revelou que queria deixar uma lista de recomendações de como cuidar de Eliezer (31) no confinamento.

“Vou deixar um listinha, embora não precise”, disse ele. Fazendo carinho no ombro do colega, a sister respondeu: “Não vai precisar. Não precisa se incomodar porque está tudo certo e fique em paz, meu amigo!"

- Confira o que rolou no Jogo da Discórdia

Jessilane (26), que estava perto e escutou a conversa, questionou: "Vai fazer listinha de quê?". A modelo, então, explicou: ”De como cuidar de Eli! Você acredita?".

A reação de Jessilane representou o público. "Ah, pelo amor de Deus, Vyni. Me poupe, porque isso é demais”, disparou a professora de Biologia.

“Olha, o jeito que ela coloca”, reclamou Vinicius de Natália. “Para com isso. Isso é demais”, comentou Jessi, deixando o brother sem graça com a situação.

Nas redes sociais, os internautas reagiram ao momento. "Nem sei mais onde me enfiar de tanta vergonha alheia. Acabaram meus buracos", brincou Gabriela Pugliesi em publicação no perfil Gossip do Dia.

"Eu tô só a Jessi", "Nossa até que enfim Jessi falou o que o público pensa!", "Jessi representando o Brasil", "Falou exatamente o que queríamos falar! Obrigada jessi e nos poupe Vyni", disseram os espectadores.

Confira o momento da reação de Jessi com fala de Vyni:

Vyni falando pra Natalia uma lista de coisas pra fazer pro Eli se ele sair, e a reação da Jessi, TO MORRENDO

pic.twitter.com/WWPlqV2wfY — thiago (@httpsrealitys) March 15, 2022