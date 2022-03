BBB 22: Vinicius se emociona ao lembrar sua realidade antes do programa: ''Usava base vencida''

Vyni recebe maleta de maquiagem e chora ao relembrar seu passado: ''Usava base vencida''

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 00h39

Vinicius(23) nunca escondeu que é apaixonado por maquiagens. Antes da Festa do Líder, ele e o restante dos brothers receberam uma reposição dos produtos de beleza e de higiene. Ao abrir uma das maletas e ver a grande quantidade que haviam recebido, o brother acabou se emocionando.

Passado o tempo organizando os seus produtos, foi até Quarto Lollipop, se sentou na cama e começou a chorar, enquanto apenas Laís Caldas (30) estava lá.

"Olha isso, preciso lavar meus pincéis... Nem pincel eu tinha. Meu amor, eu usava base vencida. Olha o tanto que eu já conquistei aqui", disse Vinicius, emocionado. "Ô meu Deus, chora... Só não vou te abraçar agora que eu tô nua. E é isso, tu vai conquistar muito mais. Tu merece, meu amor", respondeu a médica

Eslovênia Marques (25) entrou no cômodo e, vendo o brother chorando no canto, perguntou a Laís o que havia acontecido. "Deixa ele, tadinho. Foi porque ele se emocionou. Porque ele falou assim, que ele tava feliz, que ele tem pincel agora, que ele tem as coisas, que antes ele usava base vencida...", explicou. Eslovênia sorriu e, imediatamente, correu para abraçar o brother, que continuava chorando. "Mas eu falei que ele merece, que isso é só o início das conquistas que ele vai ter", finalizou Laís. "Só o início", repetiu Eslô, ainda abraçada no amigo.