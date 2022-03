BBB 22: Sacolé alcóolico, câmera instantânea e prancha mecânica; começou a Festa do Líder

Seguindo o tema "Surfe", Festa do Líder ainda é complementada por mimos escolhidos por Pedro Scooby

Começou a Festa do Líder nesta noite de quarta-feira, 09! Segunda-feira, Pedro Scooby (33) esolheu algumas trivialidades e mimos para o evento, após descobrir que sua festa teria o tema: "Surfe". Os Vip's ainda puderam escolher um presente para o brother. Agora, todos puderam aproveitar tudo isso!

Escolhidos pelo líder

Pedro ganhou mil estalecas para comprar mimos e itens especiais para o evento. Optou por sacolé alcóolico, câmera instantânea e por uma prancha de ceviche para a parte de comidas.

A decoração foi criada com a tentativa de simular uma praia: "Scooby Beach". Vídeos do atual líder surfando também foram adicionados, surpreendendo o restante da casa.

Presente do Vip

Os participantes do VIP ainda doaram algumas estalecas a mais e presentearam a festa com uma prancha mecânica.

Live do Líder

O surfista mandando beijos para a família, a esposa Cíntia Dicker (35) e os filhos Bem, Dom e Liz, frutos do seu relacionamento com a atriz e apresentadora Luana Piovani (45).

Em seguida, o carioca também comenta sobre sua participação no BBB 22 e diz que está vivendo uma experiência única na casa mais vigiada do Brasil.

Após relembrar do restante de sua família, Scooby finaliza lembrando de Jade Picon (20) e manda uma mensagem para a última eliminada do reality: "É muito triste que não teremos a nossa Jade aqui com a gente. O moleque [Paulo André] não conseguiu dormir ontem. Te amo e você foi um presente maravilhoso na minha vida". Até Arthur Aguiar (33) mandou uma mensagem: "Lá fora a gente se vê". Paulo André (23) completa: "Fiz nossa tapioca lá. Esquece, gratidão".