Prova de resistência vira noite para definir 8º líder do 'BBB 22'; confira a dinâmica

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 23h59

Começou a Prova do Líder no BBB 22! Hoje, 10, Boninho (60) usou as redes sociais para revelar a dinâmica da nova semana da noite. No vídeo compartilhado no Instagram, o Big Boss virou a câmera para o Rodrigo Dourado, diretor geral do programa, que afirmou dinâmica de resistência para a prova de agora. A fala dele foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt (47), durante o começo do programa.

Dinâmica da Prova do Líder

O antigo líder, Pedro Scooby (33), com o poder do não, iniciou vetando Eliezer (31) da dinâmica. Em seguida, os brothers sortearam seus números na urna, que significava a ordem de cada um no jogo. Tadeu Schmidt, logo após, pediu para todos irem até a área onde a prova foi disputada.

De acordo com o número sorteado, os brothers tiveram que se vestir de produtos específicos, como pneu, televisão, controle de vídeo game, entre outros. Dentro de um carrossel e trajados, vão precisar se manter de pé e amarrados durante a noite, cada um em sua área de segurança.

Em um determinado momento, o brinquedo para de girar, o produto é escaneado e uma oferta aparece no telão.

Vence a prova quem resistir mais tempo. Caso mais de um brother se mantenha de pé até o programa ao vivo de amanhã, 11, acontecerá mais um sorteio. Quem tirar o produto que estava trajando na prova, será eliminado. Àquele que tiver mais sorte na urna, irá se tornar o novo líder.

Além da liderança, o competidor vai ganhar R$ 20 mil reais em compras.

Confira a reação do público

