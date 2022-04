BBB 22: Natália justifica decisão de mandar Eliezer para o Monstro e dispara: ''Amanhã nem precisa chegar perto de mim''

Após consequências do Jogo da Discórdia, Eliezer se revoltou com atitude de Natália e a sister desabafou com Pedro Scooby

Após o Jogo da Discórdia, Natália (22) ficou bem abalada por ter se desentendido com seu affair no confinamento, Eliezer (31).

Na dinâmica, a sister mandou o brother para o 'Castigo do Monstro extra' como consequência da atividade na noite de segunda-feira, 11. O designer, que agora está usando uma cabeça de polvo, ficou indignado por ter conquistado a liderança no domingo, 10, e já ter sido Monstro no reality várias vezes.

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, a modelo conversou com Pedro Scooby (33) sobre o motivo de ter escolhido o brother e poupado a amiga Jessilane (26), que também está sofrendo as consequências do Jogo da Discórdia. A bióloga está acampando no jardim.

Arthur Aguiar (33) brincou com Eli sobre ele ter sido Monstro cinco vezes no programa. "Pelo menos estou marcando a edição", respondeu Eli.

Após ter chorado no quarto, Natália contou para Scooby que optou por Eliezer pois ele está mais estruturado emocionalmente e não perderia os privilégios do líder: "Por isso eu escolhi ele. A Jessi ficou chorando o dia inteiro do meu lado, o dia inteiro triste. Vou pegar o treco e dar pra ela sabendo que isso mexe com o psicológico da pessoa?".

"E ainda ia estar sentada aqui com a cabeça de polvo. Ia ser difícil... Pra mim, você não precisa explicar. Eu entendi", concordou o surfista.

"Eu não quis ser sacana... Pode entender errado, pode ficar com raiva, só que se não conversar comigo hoje, amanhã não precisa nem chegar perto de mim. Não quero. Em momento nenhum fiz ele de otário", disse Natália.

Scooby aconselhou a sister: "Existem dois lados da moeda... Vai resolver".

Mais um paredão formado no BBB 22

Gustavo (31), Paulo André (23) e Natália se enfrentam na décima quarta berlinda do reality e disputam a preferência do público. Um deles será eliminado na noite desta terça-feira, 12.